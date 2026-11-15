Tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja-YIA Dibuka Fungsional saat Libur Nataru

JawaPos.com – Sejumlah ruas tol di Jawa Tengah (Jateng) dan DIY disiapkan untuk dibuka secara fungsional saat masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang.

Ada dua ruas tol yang disiapkan PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk Nataru, yakni Tol Yogyakarta-Bawen dan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo.

Untuk ruas Tol Jogja-Bawen, Jasa Marga membuka Seksi 1 Yogyakarta-Banyurejo sepanjang 8,80 km dan Seksi 6 Ambarawa-Bawen sepanjang 4,98 km secara fungsional.

"Berdasarkan data per Oktober 2026, progres konstruksi kedua seksi tersebut telah mencapai 100 persen," kata Dirut Jasa Marga Rivan A Purwantono di Jakarta, Minggu (15/11) sebagaimana dilansir dari Antara.

Sementara itu, untuk ruas Tol Jogja-Solo, Segmen Kartasura-Prambanan sepanjang 30,15 km telah beroperasi.

Untuk akhir tahun ini, Jasa Marga juga menyiapkan tambahan jalur fungsional pada Paket 1.2B Prambanan-Purwomartani sepanjang 12,23 km, di mana konstruksi sudah mencapai 86,79 persen.

Juga Paket 2.2B Trihanggo-Junction Sleman sepanjang 3,25 km yang konstruksinya sudah mencapai 89,71 persen per Oktober 2026.

Rivan menyampaikan komitmen perseroan untuk terus mengakselerasi penyelesaian Jalan Tol Jogja-Bawen dan Jogja-Solo.

Menjelang libur Nataru, pembangunan kedua ruas tol itu dipercepat sembari dipersiapkan untuk dibuka secara fungsional.

Rivan memastikan pengoperasian tol tersebut tetap mengutamakan keselamatan pengguna jalan, termasuk di jalan nasional yang terhubung dengan kedua ruas tol.

"Kami mengantisipasi peningkatan arus kendaraan dengan mengutamakan keselamatan dalam penyiapan jalur fungsional. Bersama para pemangku kepentingan, kami memastikan kesiapan jalur yang akan dilalui masyarakat, termasuk jalan nasional yang terhubung dengan kedua ruas tol," kata Rivan.

Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan selama melintasi jalur fungsional, Jasa Marga menyiapkan ekosistem pemantauan lalu lintas terintegrasi.

Layanan ini didukung penuh oleh pusat kendali Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC), kamera CCTV, Dynamic Message Sign (DMS), hingga kesiapan petugas Call Center 133 dan bantuan armada operasional lapangan berupa mobile reader.

Jasa Marga juga akan membuka rest area fungsional di KM 19A pada ruas tol Jogja-Solo untuk mendukung kebutuhan istirahat dan pelayanan pengguna jalan.

Selain kesiapan infrastruktur dan layanan operasional, Jasa Marga juga memperkuat koordinasi lintas instansi bersama aparat kepolisian untuk mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas pada periode libur akhir tahun.

"Bersama kepolisian, kami mengantisipasi potensi kepadatan di sepanjang perjalanan, mulai dari akses masuk, jalur fungsional yang dilalui, hingga titik pertemuan arus dengan jalan nasional," jelas Rivan.

Ia berharap jalur fungsional Jogja-Bawen dan Jogja-Solo dapat bisa memecah arus kendaraan menuju destinasi wisata di Yogyakarta dan Jawa Tengah selama libur Natal-Tahun Baru.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengapresiasi perkembangan pembangunan kedua ruas jalan tol tersebut.

Menurut dia, ruas tol Jogja-Bawen dan Jogja-Solo memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas sekaligus mendukung sektor pariwisata di wilayah DIY dan Jateng.