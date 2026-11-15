ICA-CEPA Berlaku Desember, 3.100 Produk RI Bebas Bea Masuk ke Kanada

JawaPos.com - Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada atau Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Desember 2026.

Melalui perjanjian bilateral tersebut, Kanada akan menghapus tarif bea masuk impor untuk 3.100 pos tarif produk perdagangan Indonesia.

Implementasi perjanjian ini diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk Indonesia untuk menembus pasar Kanada sekaligus meningkatkan daya saing ekspor nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia telah menyelesaikan proses ratifikasi ICA-CEPA melalui Peraturan Presiden.

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Pemerintah juga telah menyampaikan notifikasi resmi kepada Kanada melalui nota diplomatik pada Oktober 2026.

Menurut dia, pemberlakuan ICA-CEPA merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Kanada.

"Kami berharap perjanjian ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha kedua negara, baik untuk meningkatkan perdagangan maupun memperluas investasi di sektor-sektor strategis," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (15/11).

Airlangga mengatakan, sebagai perjanjian kemitraan ekonomi pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara, ICA-CEPA diharapkan menjadi instrumen untuk memperluas akses pasar produk nasional, meningkatkan daya saing ekspor, serta mendorong investasi dua arah.

Pemerintah juga berharap implementasi perjanjian tersebut dapat meningkatkan nilai perdagangan bilateral.

Pada 2025, total nilai perdagangan Indonesia dan Kanada tercatat mencapai USD 4,3 miliar.

Selain itu, ekspor Indonesia ke Kanada menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Nilainya naik dari USD 1,06 miliar pada 2021 menjadi USD 1,70 miliar pada 2025, dengan tren pertumbuhan sebesar 11,07 persen.

Ekspor Smartphone hingga Karet ke Kanada Sejumlah produk utama Indonesia yang diekspor ke Kanada pada 2025 antara lain telepon dan smartphone senilai USD 114 juta, mesin elektronik USD 103 juta, karet alam USD 89 juta, cocoa butter USD 65 juta, serta alas kaki USD 63 juta.

Sementara itu, pada periode Januari-September 2026, total perdagangan kedua negara mencapai USD 4,03 miliar.

Angka tersebut meningkat 19,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 3,36 miliar.

Nilai perdagangan tersebut terdiri atas ekspor Indonesia ke Kanada sebesar USD 1,29 miliar dan impor dari Kanada sebesar USD 2,73 miliar.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan ICA-CEPA, Indonesia dan Kanada juga sepakat menyelenggarakan Trade and Investment Summit pada 2027.

Forum tersebut ditujukan untuk mempertemukan pelaku usaha dan investor kedua negara sekaligus memperluas peluang perdagangan dan investasi.

Selain perdagangan, kedua negara turut membahas peluang kerja sama di sektor mineral kritis, hilirisasi industri, dan energi bersih.

Airlangga mengundang perusahaan pertambangan dan pengolahan asal Kanada untuk berpartisipasi dalam pengembangan industri pengolahan mineral berkelanjutan, penerapan praktik pertambangan yang memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik.

Kerja sama transisi energi juga menjadi salah satu agenda pembahasan dalam jerja sama kedua negara.

Indonesia menyambut peluang transfer teknologi dan pembiayaan dari Kanada untuk pengembangan energi terbarukan, modernisasi jaringan listrik, serta teknologi Small Modular Reactors (SMR).

Di samping itu, Indonesia mendorong investor institusional Kanada dan Export Development Canada (EDC) untuk memperluas pembiayaan pada sektor infrastruktur prioritas, ekonomi digital, logistik, teknologi pertanian, dan penguatan rantai pasok pupuk.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menyambut tercapainya kesepakatan substansial dalam perundingan ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA).

Pemerintah mendorong agar seluruh proses perundingan dapat diselesaikan secara menyeluruh pada Maret 2027.

Melalui penguatan kerja sama bilateral dan regional tersebut, Indonesia berharap hubungan ekonomi dengan Kanada semakin produktif dan memberikan manfaat konkret bagi kedua negara.