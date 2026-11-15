Rencana Kenaikan Batas PTKP: Apa Untung dan Ruginya bagi Kelas Menengah dan Negara?

JawaPos.com - Rencana pemerintah untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinilai menjadi langkah yang diperlukan untuk memulihkan daya beli masyarakat, khususnya pekerja formal kelas menengah.

Pasalnya, batas penghasilan yang dibebaskan dari pajak tersebut sudah tidak mengalami penyesuaian selama satu dekade. Sementara harga barang dan jasa terus meningkat akibat inflasi.

Jadi, kenapa kenaikan batas PTKP ini penting dilakukan?

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penyesuaian PTKP diperlukan untuk menjaga nilai riil penghasilan masyarakat yang selama ini tergerus kenaikan harga barang dan jasa.

Menurutnya, sejak tahun 2016, batas PTKP untuk wajib pajak orang pribadi lajang tanpa tanggungan masih sebesar Rp 54 juta per tahun atau sebesar Rp 4,5 juta per bulan. Padahal, akumulasi inflasi hingga September 2026 telah mencapai sekitar 31,5 persen.

"Artinya, nilai riil PTKP telah tergerus cukup besar. Pekerja yang kenaikan gajinya hanya mengikuti inflasi pada dasarnya mengalami kenaikan beban pajak secara riil," ujar Yusuf ketika dihubungi JawaPos.com, Minggu (15/11).

Lalu, berapa idealnya?

Yusuf memperkirakan, apabila disesuaikan dengan akumulasi inflasi, maka besaran PTKP saat ini atau tahun 2026 seharusnya berada di kisaran Rp 71 juta per tahun atau sekitar Rp 5,9 juta per bulan.

Dia menilai penyesuaian PTKP sebaiknya tidak mengacu pada upah minimum provinsi (UMP). Sebab, besaran UMP berbeda-beda di setiap daerah, sedangkan ketentuan PTKP berlaku secara nasional.

"Lebih tepat jika penyesuaian dilakukan secara berkala berdasarkan inflasi agar tidak terjadi lonjakan besar setelah bertahun-tahun tanpa perubahan," jelasnya.

Bagaimana ketentuan sebelumnya?

Sebagai catatan, besaran PTKP telah beberapa kali mengalami perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, batas PTKP untuk wajib pajak orang pribadi ditetapkan sebesar Rp 15,84 juta per tahun.

Pemerintah kemudian menaikkannya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.011/2012 menjadi Rp 24,3 juta per tahun.

Selanjutnya, Bambang PS Brodjonegoro selama menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) 2014-2016 telah dua kali menaikkan batas PTKP.

Pertama, melalui PMK Nomor 122/PMK.010/2015, batas PTKP dinaikkan menjadi Rp 36 juta per tahunl, atau Rp 3 juta per bulan.

Penyesuaian terakhir dilakukan melalui PMK Nomor 101/PMK.010/2016 yang berlaku mulai Tahun Pajak 2016. Dalam beleid tersebut, PTKP wajib pajak orang pribadi dinaikkan menjadi Rp 54 juta per tahun atau setara Rp 4,5 juta per bulan.

Sejak saat itu, hingga November 2026 ini, batas PTKP belum mengalami perubahan selama kurang lebih satu dekade.

Tahun Depan Dinaikkan, Rencananya.. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan mengubah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027.

Meski demikian, kebijakan yang membebaskan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ini dipastikan belum akan berlaku pada Januari karena besarannya masih dalam tahap pembahasan.

"Terkait dengan PTKP itu akan diberlakukannya tahun depan dan ini masih akan dilakukan pembahasan. Pembahasannya ini belum selesai dan ini tidak akan diberlakukan di Januari. Jadi, mungkin setelah Januari baru kita akan berlakukan," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/11).

Ia mengatakan, penyesuaian PTKP merupakan salah satu stimulus ekonomi Indonesia pada tahun 2027 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal dan memperkuat daya beli masyarakat.

Airlangga mengatakan, dari sisi perpajakan pemerintah menyiapkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp 10 juta per tahun.

"Kemudian nanti tentu ada penyesuaian PTKP yang sejalan dengan kebijakan tersebut," ucapnya.

Konsumsi Rumah Tangga Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi Konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Atas dasar itu, kebijakan penyesuaian PTKP dinilai berpotensi memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk mempertahankan daya beli dan meningkatkan (spending) belanja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga secara konsisten berkontribusi lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2017, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,95 persen dengan kontribusi sebesar 56,13 persen terhadap PDB. Pertumbuhannya kemudian meningkat menjadi 5,05 persen pada 2018 dan 5,04 persen pada 2019, dengan andil masing-masing 55,7 persen dan 57,93 persen.

Suasana penumpang di Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta, Selasa (8/3./2022). Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, darat, dan laut tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dari antigen dan PCR, dengan syarat sudah divaksinasi dosis kedua dan vaksinasi booster. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Pandemi Covid-19 sempat menekan kinerja konsumsi rumah tangga.

Pada 2020, komponen pengeluaran tersebut terkontraksi 2,63 persen akibat pembatasan aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Nyatanya, meski alami kontraksi, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 57,66 persen.

Setelah melewati periode pandemi, konsumsi rumah tangga kembali tumbuh positif meskipun tipis sebesar 2,01 persen pada 2021, dengan andil 55,63 persen terhadap PDB.

Kinerjanya pengeluaran konsumsi RT terus membaik menjadi 4,93 persen pada 2022 dengan andil 51,87 persen, dan 4,83 persen pada 2023 dengan andil 53,18 persen terhadap PDB.

Tren pertumbuhan tersebut berlanjut pada 2024 dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,94 persen, yang berkontribusi 54,05 persen terhadap PDB.

Sementara pada 2025, pertumbuhannya mencapai 4,98 persen dengan nilai pengeluaran sebesar Rp 12.834,8 triliun atau berkontribusi 54,88 persen terhadap PDB nasional yang sebesar Rp 23.821,1 triliun.

Masih Ada Kebutuhan lain Yusuf menilai, kenaikan PTKP dapat memberikan tambahan penghasilan bersih bagi pekerja formal sehingga berpotensi menopang konsumsi rumah tangga. Namun, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan tidak terlalu besar.

Sebab, tidak seluruh tambahan penghasilan bersih tersebut akan digunakan untuk berbelanja. Sebagian masyarakat kemungkinan mengalokasikannya untuk tabungan maupun membayar cicilan.

"Sebagai ilustrasi, jika kehilangan penerimaan negara mencapai Rp 20 triliun hingga Rp 30 triliun dan dua pertiganya dibelanjakan, tambahan terhadap PDB kemungkinan masih di bawah 0,1 poin persentase," ungkapnya.

Menurutnya, kenaikan PTKP dapat membantu menjaga konsumsi kelas menengah, tetapi bukan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Stabilitas harga pangan dan energi serta penciptaan lapangan kerja formal tetap menjadi faktor yang lebih menentukan.

Hitung Risiko Potential Loss Meski berpotensi menjaga daya beli, Yusuf mengingatkan pemerintah tetap perlu memperhitungkan dampak kenaikan batas PTKP terhadap penerimaan negara. Sebab, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi basis wajib pajak orang pribadi.

Dia mencontohkan pengalaman pada 2013 ketika kenaikan PTKP sekitar 53 persen diikuti penurunan penerimaan PPh orang pribadi sekitar Rp 13 triliun.

Selain itu, PPh Pasal 21 menyumbang sekitar 12,2 persen terhadap total penerimaan pajak hingga Agustus 2026. Dengan demikian, kenaikan PTKP yang terlalu besar berisiko memberikan tekanan terhadap penerimaan perpajakan.

Yusuf juga menyinggung simulasi Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) yang menunjukkan kenaikan PTKP menjadi Rp 10 juta per bulan berpotensi menghilangkan 84 hingga 87 persen basis wajib pajak orang pribadi.

"Jika kenaikannya terlalu besar, basis wajib pajak dapat menyusut secara signifikan. Dampaknya bukan hanya terhadap penerimaan jangka pendek, tetapi juga terhadap perluasan basis dan administrasi perpajakan," jelasnya.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah mengambil pendekatan yang terukur melalui penyesuaian PTKP secara moderat dan bertahap berdasarkan inflasi, bukan melalui kenaikan drastis.

Di saat bersamaan, potensi kehilangan penerimaan perlu diimbangi dengan perluasan basis pajak, penguatan kepatuhan wajib pajak berpenghasilan tinggi, optimalisasi Coretax, serta evaluasi insentif pajak yang tidak efektif.

Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

Yusuf juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengasumsikan kehilangan penerimaan akibat kenaikan PTKP akan otomatis tertutup oleh kenaikan PPN dari aktivitas konsumsi masyarakat. Sebab, tidak seluruh tambahan penghasilan bersih akan dibelanjakan.

Dia menilai, apabila tujuan pemerintah adalah menopang daya beli kelompok masyarakat berpendapatan rendah, bantuan sosial yang lebih terarah justru dapat menjadi instrumen yang lebih efektif.