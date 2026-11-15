PNM Perkuat Kebersamaan Karyawan dan Keluarga Lewat MABAR 2026

JawaPos.com - Dukungan keluarga menjadi salah satu kekuatan bagi seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Menyadari hal tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM berupaya membangun kedekatan tidak hanya dengan insan perusahaan, tetapi juga keluarga yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan mereka.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan employee engagement bertema “Satu Semangat, Satu Keluarga, Satu PNM” atau Momen Akrab Bersama (MABAR) 2026 yang diselenggarakan serentak pada Sabtu (14/11). Kegiatan ini melibatkan Insan PNM Unit Mekaar dan Unit ULaMM bersama perwakilan anggota keluarganya di 4.036 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Melalui MABAR 2026, PNM membuka ruang bagi insan perusahaan dan keluarga untuk saling mengenal lebih dekat. Beragam kegiatan dilakukan, mulai dari pengenalan perusahaan, memasak dan makan siang bersama, hingga penyampaian apresiasi kepada rekan kerja dan atasan. Seluruh peserta juga menerima pesan apresiasi dari Direktur Utama PNM, Kindaris.

Tidak hanya diikuti oleh karyawan dan keluarga, kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Direksi dan jajaran manajemen di unit masing-masing. Kehadiran pimpinan perusahaan tersebut menjadi kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan para insan PNM yang setiap hari menjalankan peran dalam mendampingi dan melayani pengusaha ultra mikro di berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PNM Kindaris menyampaikan bahwa profesionalisme dan hubungan kekeluargaan merupakan dua hal yang perlu berjalan beriringan dalam membangun lingkungan kerja yang sehat.

“Kita ini perusahaan sehingga sehari-hari kita bekerja secara profesional dengan tata kelola yang baik. Namun, hubungan kekeluargaan juga kita pertahankan dan kita tingkatkan terus. Salah satu bentuknya adalah kegiatan seperti hari ini,” ungkap Kindaris.

Ia menambahkan, MABAR juga menjadi kesempatan bagi orang tua untuk melihat secara langsung lingkungan kerja anak-anak mereka sekaligus mengenal perusahaan tempat mereka berkontribusi.

Direktur Utama PNM Kindaris menyampaikan bahwa profesionalisme dan hubungan kekeluargaan merupakan dua hal yang perlu berjalan beriringan dalam membangun lingkungan kerja yang sehat. (Istimewa)

“Kami mengundang orang tua untuk hadir agar bisa melihat langsung kantor dan suasana tempat anak-anaknya bekerja. Perusahaan kita terus berkembang dan semakin besar. Itu berkat kerja keras teman-teman semua,” tambahnya.

Menurut Kindaris, pencapaian dan perkembangan perusahaan tidak terlepas dari kontribusi Insan PNM yang didukung oleh keluarga. Karena itu, dukungan moral dan doa dari keluarga menjadi kekuatan tersendiri bagi karyawan dalam menjalankan tanggung jawabnya.

“Kerja keras teman-teman semua akan semakin bermakna dengan dukungan keluarga, baik dukungan moral maupun doa. Semoga seluruh Insan PNM selalu sehat dan terjaga dalam menjalankan kegiatan sehari-hari,” tutup Kindaris.

Makna dukungan keluarga tersebut tercermin dari pengalaman salah satu Insan PNM Unit Mekaar bernama Puti Sari Damayanti yang berkesempatan menyampaikan apresiasi secara langsung kepada ibunya. Baginya, kehadiran dan doa seorang ibu menjadi bagian penting dari perjalanan hingga dapat bekerja dan berkembang seperti sekarang.

“Terima kasih ya, Bu, atas semua doa dan dukungannya. Saya bisa berdiri di sini sampai hari ini itu berkat doa Ibu. Saya cuma bisa berterima kasih kepada Ibu atas support yang diberikan selama ini. Ibu saya ini ibu yang sangat luar biasa dan saya ingin apa yang selalu diminta Ibu bisa saya wujudkan,” ujar Ujar Sarike.

Kebanggaan serupa juga dirasakan oleh orang tua yang hadir. Darmiyati adalah salah satunya yang menceritakan bagaimana anaknya mampu membiayai pendidikan hingga memenuhi berbagai kebutuhan keluarga dari hasil bekerja. Pengalaman tersebut menjadi alasan baginya untuk terus memberikan dukungan terhadap pilihan dan perjuangan anaknya.

“Untuk Bapak Ibu orang tua karyawan Mekaar, didukung saja apa yang maunya putri Anda yang positif. Putri saya dari SMA itu mau kuliah dan dia berjuang terus. Kuliahnya dari hasil kerjanya sendiri, sampai beli apa-apa dia sendiri. Saya bangga sekali. Saya selalu dukung, pokoknya berjuang terus. Untuk kerjanya demi masa depan, saya mendukung penuh,” ujar Danayantimak.