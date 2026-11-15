IHSG Melonjak 293 Poin dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Naik Rp 303 Triliun

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat sebesar 5,82 persen jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan pekan sebelumnya di level 5.050,429 ke level 5.344,406 selama perdagangan sepekan periode 9–13 November 2026.

Penguatan IHSG tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Salah satunya tercermin dari rata-rata nilai transaksi harian yang melonjak 114,64 persen menjadi Rp 23,698 triliun.

Sekretaris Perusahaan BEI, Elsiarra Putri Yosita, mengatakan rata-rata nilai transaksi harian pada pekan sebelumnya tercatat sebesar Rp 11,04 triliun.

“Rata-rata frekuensi transaksi harian juga meningkat 3,85 persen menjadi 1,34 juta kali transaksi, dibandingkan 1,29 juta kali transaksi pada pekan sebelumnya,” ujar Elsiarra dalam keterangan yang diterima, Minggu (15/11).

Elsiarra mengatakan, peningkatan juga terjadi pada rata-rata volume transaksi harian sebesar 3 persen menjadi 32,23 miliar saham dari sebelumnya 31,29 miliar saham.

Sejalan dengan penguatan indeks, kapitalisasi pasar BEI meningkat 3,47 persen menjadi Rp 9.047 triliun. Pada pekan sebelumnya, kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp 8.744 triliun.

Meski IHSG dan sejumlah indikator perdagangan mengalami penguatan, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih.

Pada perdagangan Jumat (13/11), investor asing membukukan nilai jual bersih sebesar Rp 229,77 miliar.