Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Penulis: Djati Waluyo
Sabtu, 14 November 2026 | 20.54 WIB

Mekanisme Ekspor Satu Pintu DSI Perkuat Posisi Kelapa Sawit Indonesia di Pasar Global

Dirut PT DSI Luke Thomas Mahony. (Djati Waluyo/JawaPos.com) - Image

Dirut PT DSI Luke Thomas Mahony. (Djati Waluyo/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) memastikan kegiatan atau mekanisme ekspor satu pintu tidak akan menjadi penghambat untuk komoditas kelapa sawit Indonesia.

Direktur Utama PT DSI Luke Thomas Mahony mengatakan, mekanisme yang akan berlaku 1 Januari nanti justru bisa menguatkan posisi kelapa sawit di pasar global.

Menurut dia, kehadiran PT DSI dalam tata kelola ekspor sawit dirancang untuk memperlancar arus barang ke pasar global, bukan menciptakan rintangan baru bagi pengusaha.

“Di Bali, ada Candi Bentar yang tak punya pintu namun menjadi penanda masuk. Kami ingin menjadi pintu, bukan dinding untuk produk kelapa sawit yang berkualitas dan berintegritas ke dunia,” ujar Luke dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Jumat (13/11).

Semenjak Presiden Prabowo mengumumkan rencana ekspor satu pintu pada Juni lalu, kata Luke, PT DSI aktif menyerap aspirasi pelaku usaha. Upaya itu untuk memastikan mekanisme baru tidak akan mendisrupsi rantai bisnis yang sudah berjalan.

“Kami tidak mengganti pasar. Hubungan dagang antara penjual dan pembeli tetap sama,” tegasnya dalam konferensi yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersebut.

DSI akan memposisikan diri sebagai penguat ekosistem industri sawit nasional melalui tiga peran utama. Pertama, sebagai data integrator untuk mempermudah ketertelusuran (traceability) alur ekspor.

Kedua, sebagai market enabler yang menjembatani pemerintah, eksportir, lembaga finansial, pembeli internasional, hingga asosiasi seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam memperluas akses pasar.

Peran ketiga adalah governance platform, yakni membangun sistem dan standar guna mempercepat kelancaran ekspor. "Ini akan menjadi infrastruktur nasional, bukan sekadar intervensi sementara,” ucapnya.

Terkait kekhawatiran soal keamanan informasi bisnis, Luke menjamin privasi data ekspor yang dihimpun bakal dijaga ketat dan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan verifikasi.

Ke depan, basis data yang kuat tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar pangan dan energi global, sekaligus membantu petani rakyat menjangkau negara tujuan ekspor baru.

Ia menambahkan, DSI akan terus membuka ruang dialog bersama GAPKI, bahkan setelah kebijakan ini resmi diimplementasikan tahun depan, demi melakukan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan.

Editor: Ilham Safutra
Ikuti kami di Google

Tags

PT Danantara Sumber Daya Indonesiakelapa sawit indonesiaPT DSIpasar global

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

ESDM Segera Evaluasi B50, Pastikan Ekspor Sawit Tak Terganggu - Image
Energi

ESDM Segera Evaluasi B50, Pastikan Ekspor Sawit Tak Terganggu

Jumat, 13 November 2026 | 17.16 WIB

Bukan lagi Ekspor CPO Mentah, Bappenas Dorong Transformasi Industri Sawit - Image
Ekonomi

Bukan lagi Ekspor CPO Mentah, Bappenas Dorong Transformasi Industri Sawit

Jumat, 13 November 2026 | 03.30 WIB

El Nino dan B50 Hantui Industri Sawit, Stok CPO Diprediksi Terus Menyusut - Image
Bisnis

El Nino dan B50 Hantui Industri Sawit, Stok CPO Diprediksi Terus Menyusut

Kamis, 12 November 2026 | 23.34 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore