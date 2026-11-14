Mekanisme Ekspor Satu Pintu DSI Perkuat Posisi Kelapa Sawit Indonesia di Pasar Global

JawaPos.com - PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) memastikan kegiatan atau mekanisme ekspor satu pintu tidak akan menjadi penghambat untuk komoditas kelapa sawit Indonesia.

Direktur Utama PT DSI Luke Thomas Mahony mengatakan, mekanisme yang akan berlaku 1 Januari nanti justru bisa menguatkan posisi kelapa sawit di pasar global.

Menurut dia, kehadiran PT DSI dalam tata kelola ekspor sawit dirancang untuk memperlancar arus barang ke pasar global, bukan menciptakan rintangan baru bagi pengusaha.

“Di Bali, ada Candi Bentar yang tak punya pintu namun menjadi penanda masuk. Kami ingin menjadi pintu, bukan dinding untuk produk kelapa sawit yang berkualitas dan berintegritas ke dunia,” ujar Luke dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Jumat (13/11).

Semenjak Presiden Prabowo mengumumkan rencana ekspor satu pintu pada Juni lalu, kata Luke, PT DSI aktif menyerap aspirasi pelaku usaha. Upaya itu untuk memastikan mekanisme baru tidak akan mendisrupsi rantai bisnis yang sudah berjalan.

“Kami tidak mengganti pasar. Hubungan dagang antara penjual dan pembeli tetap sama,” tegasnya dalam konferensi yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersebut.

DSI akan memposisikan diri sebagai penguat ekosistem industri sawit nasional melalui tiga peran utama. Pertama, sebagai data integrator untuk mempermudah ketertelusuran (traceability) alur ekspor.

Kedua, sebagai market enabler yang menjembatani pemerintah, eksportir, lembaga finansial, pembeli internasional, hingga asosiasi seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam memperluas akses pasar.

Peran ketiga adalah governance platform, yakni membangun sistem dan standar guna mempercepat kelancaran ekspor. "Ini akan menjadi infrastruktur nasional, bukan sekadar intervensi sementara,” ucapnya.

Terkait kekhawatiran soal keamanan informasi bisnis, Luke menjamin privasi data ekspor yang dihimpun bakal dijaga ketat dan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan verifikasi.

Ke depan, basis data yang kuat tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar pangan dan energi global, sekaligus membantu petani rakyat menjangkau negara tujuan ekspor baru.