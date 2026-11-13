Suahasil Laporkan Realisasi Belanja MBG Rp 173,2 Triliun, Penanggulangan Bencana Rp 33,69 Triliun

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran penanggulangan bencana mencapai Rp 33,69 triliun hingga 10 November 2026 dari total pagu sebesar Rp 59,35 triliun. Sementara itu, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai Rp 173,2 triliun hingga akhir Oktober 2026.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjelaskan anggaran penanggulangan bencana mencakup: pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera bagian utara; penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla); serta penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan wilayah lainnya.

Secara khusus, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50,84 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera bagian utara yang terdampak bencana pada akhir 2025.

Hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera telah mencapai Rp 30,78 triliun. Dengan demikian, masih terdapat Rp 20,06 triliun, yang akan diserap pada November dan Desember 2026.

"Kami berharap diserap dengan cepat, dilakukan sesuai prioritas yang memang sudah didesain, namun harus tetap efisien selama dua bulan ke depan ini," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (13/11).

Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp 5,11 triliun untuk penanganan karhutla, dengan realisasi Rp 1,17 triliun.

Adapun anggaran penanganan bencana di NTT mencapai Rp 970 miliar dengan realisasi Rp 320 miliar.

Sementara itu, penanganan bencana lainnya memperoleh alokasi Rp 2,43 triliun dengan realisasi Rp 1,42 triliun.

MBG Program Prioritas Hingga akhir Oktober 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan realisasi anggaran Rp 173,2 triliun.

Menurut Suahasil, manajemen baru BGN yang mulai bekerja sejak Juli 2026 telah melakukan sejumlah pembenahan.

Upaya tersebut mencakup perbaikan tata kelola SPPG, pengawasan terhadap Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui pengecekan langsung di lapangan.

Selain itu, BGN memperluas akses layanan di wilayah prioritas dengan mengaktifkan 1.500 SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.