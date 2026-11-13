Kemenkeu Salurkan Rp 159,8 Triliun untuk Pensiunan ASN dan TNI/Polri

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembayaran pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri mencapai Rp 159,8 triliun hingga Oktober 2026, tumbuh 3,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan pembayaran tersebut mencakup seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri di Indonesia, termasuk pensiunan PNS daerah. Realisasi tersebut setara dengan 90,2 persen dari alokasi anggaran dalam APBN sebesar Rp 177,1 triliun.

Dari total pembayaran tersebut, sebesar 36 persen dialokasikan untuk pensiunan PNS pusat, TNI, dan Polri. Sementara itu, 64 persen lainnya disalurkan kepada pensiunan PNS daerah.

“Manfaat pensiun akan kami bayarkan tepat waktu,” kata Suahasil, dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11).

Dalam kesempatan tersebut, Kemenkeu juga melaporkan realisasi belanja negara secara keseluruhan mencapai Rp 2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu hingga 31 Oktober 2026, meningkat 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 1.239,1 triliun, belanja non-kementerian/lembaga Rp 1.104,5 triliun, serta transfer ke daerah Rp 653,6 triliun.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp 2.618 triliun atau 83 persen dari target. Suahasil menyampaikan pelaksanaan pendapatan dan belanja negara hingga Oktober masih sesuai dengan rencana APBN.

Dia memperkirakan penyerapan belanja meningkat pada November dan Desember seiring penyelesaian kontrak kementerian/lembaga serta pembayaran pekerjaan yang telah berjalan.