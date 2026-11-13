APVI Minta Pemerintah Fokus Berantas Vape Ilegal, Industri Legal Terancam

JawaPos.com - Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) minta pemerintah tidak menyamaratakan seluruh industri rokok elektronik atau vape dalam upaya memberantas penyalahgunaan produk yang mengandung narkotika.

APVI mendorong penindakan tegas terhadap peredaran vape ilegal, sekaligus meminta perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal.

Permintaan tersebut disampaikan APVI melalui surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang diantarkan langsung ke Istana Negara pada Jumat (13/11).

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya wacana pelarangan total vape menyusul temuan penyalahgunaan rokok elektronik sebagai media konsumsi zat terlarang.

Ketua Umum APVI Budiyanto mengatakan, mendukung langkah tegas pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.

Namun, menurut dia, penanganan kasus penyalahgunaan vape perlu diarahkan kepada jaringan peredaran produk ilegal, bukan justru berdampak pada seluruh pelaku industri yang telah memenuhi ketentuan.

“Melalui surat ini, APVI bermaksud memohon perlindungan dan kepastian berusaha bagi industri REL yang legal dari dampak negatif peredaran produk REL ilegal. Kami juga berharap Bapak Presiden berkenan mempertimbangkan pandangan dan masukan kami atas dinamika industri REL dalam beberapa bulan terakhir,” kata Budiyanto dalam surat tersebut.

Menurut APVI, penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika merupakan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Praktik tersebut dinilai telah menciptakan persoalan baru, sekaligus memunculkan ketidakpastian bagi pelaku usaha rokok elektronik yang beroperasi secara resmi.

Ratusan Ribu Pekerja Berpotensi Terdampak APVI mengingatkan, wacana pelarangan total vape bukan hanya berkaitan dengan keberlangsungan bisnis, tetapi juga berpotensi membawa konsekuensi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Budiyanto menyebut industri rokok elektronik diperkirakan menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja secara langsung maupun melalui kegiatan usaha terkait.

“Secara total, dampak ekonomi industri Rokok Elektronik turut menopang penghidupan bagi sekitar 1 juta rakyat Indonesia, yang merupakan anggota keluarga dan orang tua dari para tenaga kerja yang terlibat,” ujar Budi.

Berdasar data internal APVI, asosiasi tersebut memiliki lebih dari 1.500 anggota.

Ekosistem yang dinaunginya mencakup lebih dari 1.000 toko ritel, lebih dari 200 produsen, serta sedikitnya 200 distributor dan importir yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dari sisi perdagangan, Kementerian Perindustrian mencatat nilai ekspor produk rokok elektronik pada 2025 mencapai sekitar 518 juta dolar AS.

Sementara itu, kontribusi terhadap penerimaan negara melalui cukai tercatat sekitar Rp2,8 triliun pada tahun yang sama.

”Kontribusi industri terhadap penerimaan negara tercermin dari penerimaan cukai REL yang mencapai sekitar Rp 2,8 triliun pada tahun 2025,” kata Budiyanto.

APVI menilai ketidakpastian kebijakan dapat memukul pelaku usaha yang selama ini beroperasi melalui jalur resmi.

Dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan besar, tetapi juga toko ritel dan UMKM yang menjadi bagian dari rantai distribusi.

“Ketidakpastian ini telah berdampak nyata bagi kami. Bila berlanjut, dampaknya akan menjalar ke ratusan ribu tenaga kerja di sepanjang rantai usaha yang sebagian besar merupakan UMKM, yang tentu akan dirasakan pula oleh jutaan anggota keluarga mereka,” kata Budiyanto.

APVI Sebut Vape Mengandung Narkoba Beredar di Jalur Ilegal Salah satu poin yang disoroti APVI adalah perbedaan antara produk rokok elektronik legal dan vape yang disalahgunakan untuk mengonsumsi zat terlarang.

Budiyanto menyatakan, temuan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa vape yang mengandung zat terlarang diedarkan melalui jalur ilegal.

Kondisi tersebut, menurut APVI, tidak dapat disamakan dengan kegiatan usaha rokok elektronik yang memenuhi ketentuan pemerintah.

APVI mengklaim pelaku usaha legal telah menjalankan kewajiban sesuai peraturan, mulai dari perizinan usaha, kepabeanan, hingga pembayaran cukai.

Asosiasi itu juga menyebut anggotanya menerapkan ketentuan pencegahan akses produk bagi masyarakat berusia di bawah 21 tahun.

Meski demikian, persoalan penyalahgunaan vape tetap membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat.

Keberadaan produk ilegal yang digunakan sebagai media konsumsi narkotika menjadi tantangan tersendiri bagi aparat, terutama dalam mengawasi jalur masuk dan distribusi produk.

Untuk menyelesaikan polemik tersebut, APVI menyampaikan sejumlah permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, APVI meminta Presiden mengarahkan kementerian dan lembaga terkait agar menangani persoalan vape secara terpadu, berbasis bukti, dan tepat sasaran.

Asosiasi juga berharap pelaku usaha dilibatkan dalam pembahasan kebijakan agar pemerintah mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi industri.

Kedua, APVI meminta perlindungan hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku industri rokok elektronik legal.

Dengan demikian, usaha yang telah memenuhi ketentuan tidak ikut menanggung kerugian akibat penyalahgunaan produk ilegal.

Ketiga, APVI mendorong pengawasan berlapis terhadap jalur impor dan distribusi, disertai penindakan tegas terhadap produk ilegal.

Pencegahan akses bagi masyarakat berusia di bawah 21 tahun juga dinilai perlu menjadi bagian dari strategi pengawasan.

Melalui permintaan tersebut, APVI berharap pemerintah dapat membedakan persoalan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan vape dengan pengaturan industri rokok elektronik secara keseluruhan.