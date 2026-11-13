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Penulis: Dimas Choirul
Sabtu, 14 November 2026 | 03.55 WIB

Pemerintah Sertifikasi 16.835 Bidang Tanah di Kawasan Transmigrasi

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Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. (Istimewa)

JawaPos.com – Pemerintah mempercepat penyelesaian sertifikasi hak atas tanah di kawasan transmigrasi untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. 

Melalui program Trans Tuntas, sebanyak 16.835 bidang tanah milik 12.268 transmigran telah disertifikasi sepanjang dua tahun pelaksanaan program Kementerian Transmigrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada para transmigran dilakukan lewat zoom yang terpusat di Gedung Makarti, kantor Kementrans, Kalibata, Jakarta, Kamis (16/11).

“Program ini merupakan turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari Bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”, ujar Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dikutip Jumat (13/11).

Transmigran yang ikut zoom dalam acara penyerahan SHM menurutnya bagian dari 1.570 transmigran yang lahannya telah lebih dulu disertifikasi. Luas total lahan dari 1.570 transmigran itu mencapai 2.270 bidang.

Satu persatu transmigran dari kawasan yang berada di Kabupaten Nagekeo, Sumba Timur, Sumba Barat, Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Lahat, Sumatera Selatan; Toli-Toli, Sulawesi Tengah;  Luwu Timur, Sulawesi Selatan; Rejang Lebong, Bengkulu; mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementrans

Para transmigran merasa lega sebab tanah yang mereka tempat sejak 7 tahun hingga 26 tahun yang lalu sekarang status tanahnya meningkat menjadi SHM. 
  
Menurut Viva, SHM yang diserahkan kepada transmigran membuat lahan yang ditempati mempunyai nilai ekonomi, terlebih saat ini menjadi bagian penting dalam mensukseskan program swasembada pangan.

"Setelah ada yang menunggu puluhan tahun, bahkan 35 tahun, akhirnya lahan yang ditempati statusnya menjadi SHM”, tuturnya.

Editor: Estu Suryowati
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