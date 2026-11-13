Menkeu Sebut Dana Asing Masuk Indonesia Tembus Rp 127,6 Triliun hingga November 2026

JawaPos.com – Aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia mencatatkan arus masuk bersih sebesar Rp 127,6 triliun hingga 11 November 2026. Capaian tersebut menunjukkan minat investor terhadap aset keuangan domestik masih terjaga di tengah ketidakpastian pasar global.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, aliran modal asing tersebut berasal dari sejumlah instrumen investasi. Surat Berharga Negara (SBN) mencatatkan arus masuk bersih sebesar Rp 43 triliun. Sementara itu, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencatatkan arus masuk sebesar Rp 182,4 triliun.

Di sisi lain, pasar saham mengalami arus modal keluar bersih sebesar Rp 97 triliun. Meski demikian, secara keseluruhan aliran modal asing ke Indonesia masih mencatatkan posisi positif.

"Jadi supaya komplit saya sebut saja, di SBN secara akumulatif per tahun telah ada inflow Rp 43 triliun, di SRBI year to date akumulasi setahun inflow Rp 182,4 triliun namun di pasar saham terjadi outflow Rp 97 triliun," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTA, di Kemenkeu, Jumat (13/11).

Suahasil menjelaskan, pasar keuangan domestik sempat menghadapi tekanan sentimen global, termasuk terkait evaluasi indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI). Kondisi tersebut turut memengaruhi minat investor terhadap instrumen SBN.

Namun, perkembangan pasar menunjukkan adanya pemulihan minat investor. Nilai penawaran yang masuk atau incoming bid untuk Surat Utang Negara (SUN) kembali meningkat hingga Rp 79,71 triliun pada 10 November 2026.

"Ini (peningkatan) dibangun di atas kepercayaan bahwa ekonomi Indonesia resilien, APBN dikelola dengan baik," terangnya.

Selain itu, pemerintah juga mencatat minat investor yang kuat dalam penerbitan surat utang berdenominasi valuta asing. Penerbitan sukuk global senilai USD 3 miliar dengan over subscription 2,9 kali.

"Pada waktu penawaran dibuka, penawaran yang masuk adalah USD 8,9 miliar untuk global sukuk kita. Kita ambil 3 miliar dolar saja," aku Suahasil.

Pemerintah juga menerbitkan Panda Bonds senilai RMB 10 miliar. Instrumen tersebut mengalami kelebihan permintaan atau oversubscription sebanyak 1,73 kali dari nilai yang ditawarkan.

Menurut Suahasil, perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kepercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal dan instrumen keuangan pemerintah masih terjaga.