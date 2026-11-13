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Penulis: Dimas Choirul
Jumat, 13 November 2026 | 22.49 WIB

Kemenkeu: Realisasi Anggaran MBG Capai Rp 173,21 Triliun hingga Oktober 2026

Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026.

Pemerintah mengapresiasi sejumlah pembenahan tata kelola program yang mulai dilakukan manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) sejak Juli lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pembenahan tersebut mencakup tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawasan terhadap sumber daya manusia pelaksana, hingga peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat.

"Dan kita melihat bahwa di teman-teman manajemen baru Badan Gizi Nasional yang telah bekerja sejak bulan Juli lalu telah mulai melakukan berbagai macam reform atas tata kelola Makan Bergizi Gratis, tata kelola SPPG, pengawasan atas SPPI, lalu kemudian ketepatan sasaran lebih dicek di lapangan," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita edisi November 2026, di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11).

Menurut dia, pembenahan juga diarahkan untuk memperluas jangkauan program, terutama ke wilayah yang menjadi prioritas pemerintah.

Hingga saat ini, sebanyak 1.500 SPPG telah diaktifkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.

Selain pemerataan akses, pemerintah juga mendorong peningkatan aspek keamanan dalam pelaksanaan program MBG. Salah satunya melalui uji coba peracikan makanan di sekolah.

BGN juga mulai mengoptimalkan rantai pasok lokal dan penggunaan sumber daya manusia dari daerah setempat dalam pelaksanaan program.

Suahasil mengapresiasi berbagai pembenahan yang dilakukan BGN tersebut. Menurut dia, perbaikan tata kelola diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.

"Berbagai macam reform yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG," tuturnya.

Editor: Bintang Pradewo
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