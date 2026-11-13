Penerimaan Bea dan Cukai Tembus Rp 267,2 T hingga Oktober 2026, Cukai Rokok Dominan

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 267,2 triliun hingga akhir Oktober 2026.

Pendapatan dari Cukai Rokok masih menjadi pendorong utama penerimaan kepabeanan dan cukai tahun ini, dengan menyumbang Rp 185,8 triliun atau hampir 70 persen.

Secara keseluruhan, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut setara dengan 79,5 persen dari target APBN 2026 dan tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, penerimaan tersebut berasal dari tiga komponen, yakni cukai, bea masuk, dan bea keluar.

Dari sisi cukai, penerimaan tercatat sebesar Rp 185,8 triliun atau tumbuh 0,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terjadi meskipun pemerintah tidak melakukan kenaikan tarif cukai pada 2026.

"Kenapa begitu? Karena tidak ada peningkatan tarif cukai pada tahun ini. Sehingga pertumbuhannya hanya pertumbuhan yang alamiah akibat peningkatan dari produksi hasil tembakau," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11).

Dia menjelaskan, peningkatan produksi hasil tembakau, terutama rokok, menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan penerimaan cukai.

"Produksi rokok utamanya. Produksi rokok kita meningkat karena itu cukai yang diterima meningkat walaupun tarifnya tetap," jelasnya.

Sementara itu, penerimaan bea masuk tumbuh 14,4 persen. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan impor bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi.

Adapun penerimaan bea keluar mencatat pertumbuhan lebih tinggi, yakni 43,4 persen. Peningkatan ini ditopang kenaikan harga komoditas ekspor serta volume ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.

"Bea keluar meningkat 43,4 persen didorong oleh kenaikan harga komoditas ekspor dan volume ekspor CPO serta turunannya. Dan juga didukung oleh hilirisasi dan peningkatan permintaan dari dunia global," kata Suahasil.

Selain mengoptimalkan penerimaan, pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang ilegal.

Hingga akhir Oktober 2026, Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai telah menemukan 1,7 miliar batang rokok ilegal melalui 17.108 kali penindakan. Jumlah tersebut meningkat 80 persen dibandingkan temuan tahun lalu.

Suahasil mengatakan, penindakan dilakukan untuk mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan melindungi masyarakat.

Salah satu tujuannya memastikan produsen rokok legal tidak dirugikan oleh peredaran produk yang tidak membayar cukai.