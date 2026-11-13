Kemenkeu: Realisasi Belanja Negara Nyaris Rp 3.000 Triliun Hingga Oktober 2026

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja negara tahun ini mencapai Rp 2.997,2 triliun atau nyaris 3.000 triliun hingga 31 Oktober 2026.

Angka tersebut setara 78 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.343,6 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 653,6 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat sendiri telah mencapai sekitar 74,4 persen dari pagu Rp 3.149,7 triliun.

Pemerintah pun akan mempercepat penyerapan anggaran pada dua bulan terakhir tahun ini.

"Belanja negaranya (Rp2.997,2 Triliun) tumbuh 15,6 persen dibandingkan tahun lalu. Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat baik pendapatan negara maupun belanja negara on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN," ujar Suahasil dalam pemaparan konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, Jumat (13/11).

Suahasil juga menyampaikan bahwa APBN mencatat defisit sebesar Rp 379,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Nilai tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit tersebut dipengaruhi realisasi belanja negara yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan.

"Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini adalah juga on track menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB,” ujar Suahasil.

Pendapatan negara sejauh ini sebesar Rp 2.618 triliun atau 83 persen dari APBN dan di antaranya termasuk penerimaan pajak Rp 1.796,8 triliun, 76,2 persen APBN.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp267,2 triliun atau setara 79,5 persen dari target.

Suahasil juga menyatakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sudah melampaui target yang ditetapkan.

Pencapaian tersebut didukung sejumlah sumber penerimaan, di antaranya hasil penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.

Dengan capaian tersebut, pemerintah masih perlu menghimpun pendapatan sebesar Rp590,1 triliun selama November hingga Desember 2026.

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Kontribusi terbesar diharapkan berasal dari penerimaan pajak yang ditargetkan mencapai sekitar Rp 514 triliun.

Masih Ada Anggaran Rp 945 Triliun Hingga Akhir Tahun Sementara dari sisi pengeluaran, pemerintah masih memiliki anggaran Rp 945,2 triliun yang perlu direalisasikan hingga akhir tahun.

Suahasil mendorong kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian belanja prioritas sehingga dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat namun efisiensinya juga tetap muncul,” katanya.

Di sisi pembiayaan, realisasinya telah mencapai Rp 595,2 triliun dari target Rp 689 triliun sebagaimana tercantum dalam APBN awal.

Suahasil menegaskan, pemerintah akan terus mengendalikan defisit agar tetap berada di bawah ambang batas 3 persen terhadap PDB.

Dalam laporan semester, proyeksi defisit APBN telah disesuaikan menjadi 2,85 persen terhadap PDB.