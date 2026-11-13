Kampanye Anti-Sawit di Eropa Mulai Meredup, Produk Sawit Kembali Dilirik

JawaPos.com - Sentimen negatif mengenai produk kelapa sawit khususnya dari Indonesia di Eropa sudah mulai melemah, terlihat dari sejumlah perusahaan yang mulai menggunakan produk berbasis kelapa sawit.

Programs & Operation Competere, Carola Macagno, mengatakan perusahaan yang semula mendukung kampanye produk bebas minyak minyak sawit (palm oil) kini kembali menggunakan bahan baku itu.

Menurutnya, kondisi saat ini sudah diperkirakan sejak 2018. Fenomena produk palm oil free dimulai untuk diferensiasi sebagai pelaku industri di Uni Eropa. Namun, kompetitor pada akhirnya mengikuti langkah tersebut dan membuat beban operasional mereka tinggi.

”Pada akhirnya, kebutuhan minyak nabati tidak akan berkurang. Setelah Covid 19, perusahaan menghitung ulang beban produksi dan minyak sawit yang paling masuk akal,” ujar Carola pada perhelatan 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali, Kamis (12/11).

Carola mengatakan, berdasarkan data pemantauan pasar yang dipaparkan Competere, peluncuran produk dengan klaim bebas sawit di negara-negara utama Eropa seperti Prancis, Italia, Spanyol, dan Jerman mencapai titik tertinggi pada periode 2021–2022, namun terus melandai hingga pertengahan 2026.

Sebagai contoh perbandingan, di Italia jumlah produk berlabel bebas sawit sempat mencapai puncak tertingginya di angka 667 produk pada tahun 2018 dan bertahan pada level tinggi hingga tahun 2021 sebanyak 411 produk.

Sementara di Prancis, angka tertinggi sempat menyentuh 869 produk pada tahun 2022. Namun, memasuki tahun 2025 hingga paruh pertama 2026, jumlah kemunculan klaim tersebut di pasaran Eropa menurun drastis akibat disrupsi rantai pasok, tekanan biaya, serta pergeseran prioritas industri pangan.

"Klaim yang dulunya menjadi alat diferensiasi pemasaran kini berbalik menjadi kendala bagi pengadaan bahan baku dan biaya reformulasi. Kini minyak sawit mulai kembali masuk dalam daftar bahan baku produk camilan dan biskuit merek besar Eropa seperti Barilla," ujarnya.

Carola optimistis bahwa penerimaan masyarakat Eropa terhadap produk minyak sawit terus membaik. Apalagi, kedua belah pihak saat ini sudah dalam tahap akhir perundingan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Carola berharap bahwa perjanjian ini bisa membuka akses yang lebih lebar terhadap minyak sawit.

Selain itu, ia juga tak menampik, tantangan masih ada terkait regulasi EUDR (EU Deforestation Regulation) yang membuat industri sawit resah. Menurutnya, EUDR ini seharusnya memberi kejelasan terhadap tudingan yang selama ini diterima produk sawit.