Rupiah Diproyeksi Makin Loyo ke Rp 18.300 Hari Ini usai Gibran Mundur

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Jumat (13/11), bahkan diprediksi bisa mencapai Rp 18.300 per dolar AS.

Potensi pelemahan rupiah itu terjadi sehari setelah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya alias mengundurkan diri.

Sebelumnya, pada hari Gibran menyatakan berhenti, nilai tukar rupiah ditutup melemah sebesar 89 poin menjadi Rp 18.238 per dolar AS pada perdagangan Kamis (12/11).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri negeri.

"Untuk perdagangan (13/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 18.230-Rp 18.300,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Jumat (13/11).

Ibrahim mengatakan, dari dalam negeri, sentimen pasar berpotensi membaik menyusul pengunduran diri Gibran setelah polemik keabsahan dokumen pendidikannya, dan meningkatnya tekanan politik di DPR.

Meski demikian, investor masih mencermati proses konstitusional pengunduran diri tersebut, mekanisme penentuan pengganti wapres, serta dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepastian politik menjadi salah satu faktor penting untuk memulihkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.

Dari eksternal, tekanan terhadap rupiah salah satunya berasal dari perkembangan inflasi Amerika Serikat.

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Indeks Harga Konsumen (IHK) AS pada Oktober 2026 tercatat meningkat 0,4 persen secara bulanan month to month (mtm).

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan pasar sebesar 0,3 persen, meskipun melambat dari kenaikan 0,6 persen pada September.

Sementara itu, IHK inti yang tidak memperhitungkan harga pangan dan energi naik 0,3 persen.

Angka tersebut sama dengan pertumbuhan pada September dan melampaui perkiraan pasar sebesar 0,2 persen.

Sebelum data inflasi tersebut dirilis, Gubernur The Federal Reserve (The Fed) Christopher Waller menyatakan bahwa kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin mungkin diperlukan pada Desember, apabila inflasi inti Oktober berada di level 0,3 persen atau lebih tinggi.

Realisasi inflasi inti yang mencapai ambang batas tersebut membuat pelaku pasar mulai memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga yang lebih besar dalam pertemuan The Fed pada Desember mendatang.

"Dengan tingkat inflasi yang mencapai ambang batas tersebut, para pelaku pasar mulai memperhitungkan kemungkinan langkah yang lebih besar pada pertemuan bulan Desember mendatang,” ujarnya.

Di sisi lain, keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan Barito Pacific dari indeksnya menjadi sinyal bahwa pasar modal Indonesia masih menghadapi persoalan transparansi, likuiditas, dan tata kelola.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kehati-hatian investor asing dalam menempatkan dananya di pasar keuangan Indonesia.

Apabila kepercayaan investor tidak segera dipulihkan, Indonesia berisiko kehilangan daya tarik sebagai salah satu pasar berkembang.

Dampaknya dapat berupa berkurangnya aliran modal asing yang pada akhirnya menambah tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) maupun nilai tukar rupiah.

Sementara itu, pelaku pasar juga menyambut positif jaminan ketersediaan beras sebesar 4,5 juta ton hingga akhir tahun.

Kepastian pasokan tersebut dinilai dapat menjaga stabilitas harga beras sekaligus meredakan kekhawatiran terhadap potensi kenaikan inflasi pangan, terutama di tengah ancaman El Niño yang berisiko mengganggu produksi pertanian.