Dari Guru Bergaji Rp 1 Juta ke Jepang, Bantu Anak Muda Keluar dari Kemiskinan





JawaPos.com - Keterbatasan biaya dan akses informasi kerap menghambat anak muda dari keluarga kurang mampu mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan lebih baik.

Salah satu upaya membuka peluang tersebut dilakukan melalui pembiayaan dan pendampingan kerja.

Irsyad Nawawi Rafsanjani merasakan manfaatnya. Sebelum bekerja sebagai pengemudi truk di Jepang, lulusan UIN Bandung itu berprofesi sebagai guru dengan penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan.

Melalui program Ngenger Pay It Forward yang digagas Agung Prasetyo Utomo, Irsyad mendapat bantuan biaya persiapan sekitar Rp 65 juta.

Ia menjalani pelatihan selama kurang lebih satu setengah tahun sebelum berangkat ke Jepang pada Agustus 2026.

Menurut pembaruan Agung, Irsyad telah menyisihkan Rp 2,5 juta untuk Pay It Forward dan Rp 500 ribu untuk membantu kebutuhan pangan peserta lain.

Berawal dari pengalaman bekerja di Jepang

Agung, yang dikenal sebagai Pak APU, pernah bekerja di Jepang pada 2003–2005. Ia mengaku mencapai kebebasan finansial pada 2016, saat berusia 38 tahun.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu latar belakang pembentukan program Ngenger Pay It Forward.

“Saya meyakini struktural kemiskinan itu ada makanya saya biayain anak ngenger saya kerja ke luar negeri,” urainya.

Program tersebut menggabungkan pembiayaan, pelatihan bahasa asing, keterampilan kerja, pembinaan karakter, dan pendampingan administrasi.

Berdasarkan penjelasan pengelola, bantuan berkisar Rp 1 juta hingga Rp 100 juta sesuai kebutuhan peserta.

Agung menyebut penghasilan Nova mencapai sekitar Rp 70 juta per bulan, dengan tabungan Rp 35 juta hingga Rp 40 juta. Nova juga disebut telah mengembalikan biaya keberangkatan sekitar Rp 28,3 juta untuk membantu peserta berikutnya.

Peserta lain, Hasbi, merupakan lulusan SMK asal Tasikmalaya yang sebelumnya bekerja sebagai petugas kebersihan dengan penghasilan Rp 1,1 juta per bulan. Ia mengikuti pembinaan sambil belajar bahasa Jepang.

Program ini juga membuka jalur kewirausahaan melalui Pentol Panglima Gerobak Pay It Forward. Salah satu peserta, Niko, memperoleh modal awal sekitar Rp8 juta untuk berjualan dengan skema pembagian 18 persen dari omzet.

Meski demikian, tidak semua peserta berhasil mencapai tahap keberangkatan. Seleksi dilakukan berdasarkan pendidikan, kondisi ekonomi, kesehatan, kemampuan bahasa, dan kesiapan dokumen.

“Membantu orang itu bukan Kewajiban. Membantu orang itu pilih pilih,” tulis Agung mengenai proses seleksi.

Transparansi menjadi bagian penting

Di balik peluang yang ditawarkan, program pembinaan seperti ini membutuhkan kejelasan hak dan kewajiban peserta.

Terlebih, kegiatan pembinaan mencakup pekerjaan rumah tangga, kedisiplinan, dan aktivitas sehari-hari selama tinggal di lingkungan pengelola.

Ketentuan mengenai tugas, waktu istirahat, mekanisme pengaduan, serta kebebasan mengundurkan diri perlu disampaikan secara terbuka.

Begitu pula dengan aturan pembiayaan, termasuk kemungkinan pengembalian biaya apabila terjadi kegagalan atau pembatalan.

Meski demikian, tidak semua peserta berhasil mencapai tahap keberangkatan. Seleksi dilakukan berdasarkan pendidikan, kondisi ekonomi, kesehatan, kemampuan bahasa, dan kesiapan dokumen.

“Membantu orang itu bukan Kewajiban. Membantu orang itu pilih pilih,” tulis Agung mengenai proses seleksi.

Transparansi menjadi bagian penting

Di balik peluang yang ditawarkan, program pembinaan seperti ini membutuhkan kejelasan hak dan kewajiban peserta.