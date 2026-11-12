Industri Makanan Lirik Rempah Lokal, Peluang Bisnis Bahan Alami Kian Terbuka

JawaPos.com - Kekayaan rempah dan bahan alami lokal bisa menjadi sumber nilai tambah, terutama jika diolah menjadi produk siap pakai yang memenuhi kebutuhan pasar modern.

Peluang itu menyasar produsen makanan dan minuman berskala besar serta pelaku hotel, restoran, dan katering (HoReCa), hingga pemilik merek yang ingin mengembangkan produk sendiri tanpa harus membangun fasilitas produksi.

Salah satu peluang yang mulai digarap adalah pengembangan bumbu instan, sambal, saus, pewarna alami, hingga ekstrak bahan pangan.

Produk-produk tersebut memungkinkan pelaku industri menghadirkan cita rasa khas Indonesia dalam format yang lebih praktis dan memiliki standar kualitas konsisten.

Marketing Services Manager Nekaboga Laksmi Istikasari mengatakan, perubahan preferensi konsumen menjadi salah satu faktor yang mendorong pengembangan produk berbahan alami.

“Konsumen saat ini semakin memperhatikan kesehatan dan bahan-bahan yang mereka konsumsi. Namun, di sisi lain, mereka tetap menginginkan produk makanan yang praktis dan mudah disajikan," papar Laksmi Istikasari.

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"Kami berupaya menghadirkan produk yang memadukan keunggulan bahan alami dengan kepraktisan sesuai kebutuhan pasar,” ujar dia.

Peluang Bisnis Bahan Alami dan Rempah Lokal Perkembangan tren clean label atau produk dengan komposisi bahan yang lebih transparan turut membuka ruang bagi pemanfaatan bahan alami dalam industri makanan dan minuman.

Pewarna sintetis, misalnya, mulai mendapat alternatif dari bahan-bahan alami seperti kunyit, paprika, spirulina, dan klorofil.

Selain pewarna alami, honey powder atau bubuk madu juga mulai dikembangkan sebagai alternatif pemanis untuk berbagai aplikasi produk, termasuk makanan anak.

Pengembangan produk berbasis rempah juga tidak terbatas pada bumbu masak konvensional.

Sambal tradisional siap pakai, saus, dan berbagai campuran bumbu menjadi peluang diversifikasi produk yang dapat menyasar pasar ritel maupun kebutuhan industri kuliner.

Commercial Head Nekaboga Solutions Christopher Soesanto melihat pasar domestik masih menyimpan potensi pertumbuhan yang besar.

“Pasar domestik Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, dengan peluang pengembangan bisnis yang masih terbuka luas," terang Christopher Soesanto.

Karena itu, pihaknya ingin membangun kolaborasi dengan para pemilik brand maupun pelaku industri yang ingin mengembangkan produk.

"Dengan pengalaman dan keahlian yang kami miliki, siap menjadi mitra dalam proses pengembangan tersebut, sekaligus mendorong semakin banyak produk berbahan alami Indonesia untuk dikenal lebih luas,” kata Christopher.

Menurut dia, peluang bisnis tidak hanya terletak pada penyediaan bahan baku, tetapi juga kemampuan mengolah bahan tersebut menjadi produk dengan nilai tambah dan karakteristik sesuai kebutuhan pasar.

Model Private Label Buka Peluang bagi Pemilik Merek Salah satu tantangan pelaku usaha yang ingin masuk ke industri makanan dan minuman adalah kebutuhan investasi untuk membangun fasilitas produksi, melakukan riset formulasi, hingga memastikan kualitas produk.

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Model kerja sama business-to-business (B2B) dan private label menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kendala tersebut.

Melalui skema ini, pemilik merek, restoran, maupun pelaku usaha F&B dapat mengembangkan produk dengan merek sendiri tanpa harus memiliki pabrik.

Prosesnya dapat mencakup pemilihan bahan baku, pengembangan formulasi, penentuan kemasan, hingga menghasilkan produk siap dipasarkan.

Model tersebut berpotensi memperluas kesempatan bisnis, khususnya bagi pelaku usaha yang ingin melakukan diversifikasi produk tanpa menanggung seluruh kebutuhan investasi produksi secara mandiri.

Christopher mengatakan pengembangan produk juga terus didukung kegiatan riset dan pengembangan (R&D), terutama untuk memperluas pemanfaatan bahan alami Indonesia.

Dia menyatakan, pada dasarnya, bahan-bahan alami Indonesia memiliki kualitas yang baik dan potensi untuk bersaing di pasar internasional.

Untuk mendukung hal tersebut, pihaknya terus melakukan diversifikasi produk melalui riset dan pengembangan (R&D), serta memastikan kualitas produk tetap terjaga sesuai standar internasional.

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"Kami percaya bahwa kekayaan bahan alami Indonesia dapat memberikan nilai tambah bagi industri makanan dan minuman, baik di pasar domestik maupun global,” jelas Christopher Soesanto.

Pengembangan bisnis bahan alami di dalam negeri juga berkaitan dengan upaya meningkatkan nilai tambah komoditas rempah Indonesia.

Selama ini, rempah menjadi salah satu komoditas yang memiliki pasar ekspor, tetapi peluang pengolahannya menjadi produk turunan masih terbuka.

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Managing Director PT Natura Perisa Aroma Billy Laurence mengatakan, pengembangan pasar dalam negeri menjadi bagian dari upaya memberikan nilai tambah terhadap potensi rempah Indonesia.

“Selama hampir empat dekade, kami telah membawa rempah Indonesia ke pasar dunia. Kini, pengalaman tersebut juga ingin kami hadirkan untuk memberikan nilai tambah di dalam negeri," ungkap Billy Laurence.

"Kami melihat banyak pelaku industri yang ingin mengangkat cita rasa Indonesia, tetapi membutuhkan mitra yang memahami bahan baku sejak dari sumbernya," imbuh dia.

"Di sinilah peran kami, yaitu menjadi mitra jangka panjang yang membantu pelaku industri mengembangkan produk dengan mutu yang konsisten,” ujar Billy.