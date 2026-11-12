Bukan lagi Ekspor CPO Mentah, Bappenas Dorong Transformasi Industri Sawit

JawaPos.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong transformasi industri kelapa sawit nasional melalui penguatan hilirisasi, peningkatan produktivitas, serta pengembangan teknologi dan inovasi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri sawit global sekaligus menopang ketahanan pangan, energi, dan perekonomian nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, kelapa sawit memiliki posisi strategis yang jauh melampaui perannya sebagai komoditas ekspor.

Menurutnya, industri kelapa sawit menjadi salah satu penopang ketahanan nasional, mendukung transisi energi, serta memberikan penghidupan bagi jutaan pekerja dan masyarakat di kawasan perkebunan.

Rachmat mengatakan, Indonesia perlu mengubah arah industri sawit dari sekadar mengekspor bahan mentah menjadi produsen berbagai produk turunan dengan nilai tambah lebih tinggi.

Pemerintah mendorong pengembangan produk hilir, mulai dari bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF), biofuel, produk oleokimia, hingga manufaktur hijau.

"Inovasi merupakan strategi utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan kedaulatan nasional," ujar Rachmat dalam sambutannya pada Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11).

Selain hilirisasi, pemerintah juga menempatkan peningkatan produktivitas sebagai agenda penting dalam transformasi industri sawit. Peningkatan produksi diharapkan dapat dilakukan tanpa terus bergantung pada perluasan lahan perkebunan.

Penggunaan teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pemanfaatan perangkat digital menjadi bagian dari strategi tersebut. Pemerintah juga mendorong penguatan sistem verifikasi digital dan pelacakan rantai pasok secara real time guna meningkatkan transparansi industri.

Rachmat menegaskan, pengembangan industri sawit harus berjalan seiring dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan, sementara perlindungan terhadap petani kecil dan pekerja perkebunan harus menjadi bagian dari strategi ketahanan industri.

Menurut dia, petani dan pekerja perkebunan berhak mendapatkan penghasilan yang layak, lingkungan kerja yang aman, serta dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas.

Pemerintah juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, petani, pekerja, konsumen, hingga masyarakat sipil.

Rachmat menyebut, kolaborasi pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk memastikan kebijakan dan pertumbuhan industri dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah bertanggung jawab menghadirkan kebijakan yang jelas, penegakan aturan yang konsisten, serta perlindungan terhadap kepentingan publik. Sementara itu, sektor swasta diharapkan menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, meningkatkan produktivitas, dan berinvestasi dalam inovasi.

Rachmat menilai, keberlanjutan bukan sekadar pilihan atau kewajiban perusahaan, melainkan fondasi bagi daya saing industri dalam jangka panjang.