Wisata Kesehatan KEK Sanur Hasilkan Dampak Ekonomi Rp1,13 Triliun

JawaPos.com - Pengembangan wisata kesehatan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, mulai memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Sepanjang Semester I, KEK Sanur mencatat dampak ekonomi sebesar Rp1,13 triliun melalui pengembangan layanan wisata kesehatan.

Nilai tersebut terdiri atas devisa yang berhasil dipertahankan di dalam negeri (retained foreign exchange) sebesar Rp146,55 miliar dan devisa baru yang masuk ke Indonesia sebesar Rp982,65 miliar. Capaian ini didukung oleh 36.798 kunjungan hingga Triwulan III tahun 2026, terdiri atas 14.752 kunjungan pasien WNI dan 22.046 kunjungan pasien WNA.

Pengembangan KEK Sanur menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat industri wisata kesehatan nasional di tengah besarnya pasar kesehatan dalam negeri.

Setiap tahunnya, hampir 2 juta masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri, dengan potensi aliran devisa mencapai Rp200 triliun atau USD 6 miliar per tahun. Kondisi ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional yang kompetitif, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan kesehatan di luar negeri dan menarik pasien mancanegara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa KEK Sanur dikembangkan sebagai destinasi terintegrasi yang memadukan layanan kesehatan berstandar internasional dengan fasilitas pariwisata dan pendukung lainnya.

Pengembangan kawasan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing Indonesia sebagai destinasi wisata kesehatan, menarik investasi berkualitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Sejalan dengan pengembangan tersebut, hingga Triwulan III 2026 investasi kumulatif KEK Sanur mencapai Rp5,76 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.911 orang dari 15 pelaku usaha. Capaian investasi sepanjang 2026 hingga Triwulan III tercatat sebesar Rp515,87 miliar atau 41,07% dari target investasi tahun 2026 sebesar Rp1,25 triliun, disertai penyerapan tenaga kerja sebanyak 636 orang.

Penguatan ekosistem kesehatan di KEK Sanur ditandai dengan beroperasinya Bali International Hospital (BIH) sejak 14 April 2025. Rumah sakit ini menyediakan sejumlah layanan unggulan, antara lain kardiologi, onkologi, neurologi, gastroenterologi, obstetri dan ginekologi, serta ortopedi.

Pengembangan layanan tersebut didukung kolaborasi dengan mitra internasional, termasuk SingHealth, Innoquest, dan Icon Cancer Centre dari Singapura serta Sapporo Cardio Vascular Clinic dari Jepang.

Selain BIH, layanan kesehatan di KEK Sanur terus berkembang melalui kehadiran Alster Lake Clinic dan The Solitaire Clinic yang telah mulai beroperasi, serta pembangunan fasilitas kesehatan lainnya, seperti Alpha IVF untuk layanan fertilitas, JEC Eye Hospitals & Clinics untuk layanan kesehatan mata, dan Fontaine Vitale untuk layanan stem cell.

Kehadiran berbagai fasilitas ini diharapkan semakin memperluas ragam layanan kesehatan sekaligus memperkuat daya tarik KEK Sanur sebagai destinasi wisata kesehatan berstandar internasional.

Dalam jangka panjang, pengembangan KEK Sanur diproyeksikan berkontribusi sebesar Rp45,25 triliun terhadap perekonomian nasional selama 30 tahun, terdiri atas dampak langsung sebesar Rp29,15 triliun dan dampak tidak langsung sebesar Rp16,09 triliun. Dari sisi investasi, Capital Expenditure (CAPEX) pelaku usaha ditargetkan meningkat 29,4%, dari Rp731 triliun menjadi Rp946 triliun.

Hingga 2030, KEK Sanur ditargetkan mampu merealisasikan investasi sebesar Rp10,2 triliun dan menyerap sekitar 43 ribu tenaga kerja. Dengan estimasi jumlah pasien mencapai 19.105 orang, pengembangan kawasan ini juga diproyeksikan menghasilkan potensi penghematan devisa hingga Rp1,8 triliun, peningkatan perolehan devisa sebesar Rp3,4 triliun, dan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp1,1 triliun.

Untuk memperkuat daya saing di pasar medical tourism global, KEK Sanur menetapkan dua sasaran strategis, yakni retensi devisa sebesar Rp150 triliun melalui pengalihan belanja kesehatan masyarakat Indonesia dari luar negeri ke fasilitas kesehatan dalam negeri, serta peningkatan penerimaan devisa hingga Rp200 triliun melalui penarikan sekitar 1,25 juta pasien internasional.

Dalam mendukung sasaran tersebut, KEK Sanur menyasar sejumlah pasar potensial, antara lain Australia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, negara-negara ASEAN lainnya, serta kawasan Timur Tengah.