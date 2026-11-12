IHSG Melonjak 2,66 Persen usai Gibran Mundur, Analis Ungkap Penyebabnya

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 135,86 poin atau 2,66 persen ke level 5.250,90 pada perdagangan Kamis (12/11) di tengah mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pada perdagangan hari ini, sebanyak 496 saham menguat, 115 saham melemah, dan 105 saham bergerak stagnan, sebanyak 1.500.140 kali frekuensi dan kapitalisasi pasar tercatat sebanyak Rp 8.968 triliun.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan, di awal isu pengunduran diri, bursa saham justru bisa merespons positif atau mengalami kenaikan singkat.

Menurutnya, pasar keuangan cenderung membenci ketidakpastian. Kepastian bahwa kepemimpinan/proses hukum berlanjut secara jelas memberikan kepastian bagi pelaku pasar untuk mengukur risiko.

"Dalam kurun beberapa hari, investor asing umumnya memilih menahan diri atau mempercepat aksi keluar modal (capital outflow) sementara waktu untuk melihat bagaimana peta stabilitas politik terbentuk," ujar Nafan ketika dihubungi JawaPos.com, Kamis (12/11).

Nafan mengatakan, penguatan IHSG setelah pengumuman hasil evaluasi MSCI menunjukkan bahwa respons pasar tidak semata-mata ditentukan oleh keputusan MSCI, tetapi juga oleh seberapa besar risiko tersebut sudah diantisipasi sebelumnya.

Ia menyebut, pelaku pasar kemungkinan telah melakukan penyesuaian portofolio dan mengantisipasi potensi tekanan terhadap saham-saham yang terdampak, sehingga ketika pengumuman resmi dirilis, tekanan jual tidak lagi sebesar yang dikhawatirkan.

"Dalam perspektif pasar modal, kondisi ini juga dapat memicu fenomena relief rally, yakni penguatan pasar ketika ketidakpastian yang sebelumnya membayangi akhirnya memperoleh kejelasan," ujarnya.

Lanjutnya, selain faktor tersebut terdapat beberapa faktor lain yang dapat menjelaskan ketahanan IHSG. Pertama, hasil evaluasi MSCI kali ini relatif sudah diperkirakan oleh investor, khususnya terkait potensi perubahan klasifikasi saham BRMS dan BRPT.

Faktor kedua adalah dampak dari rebalancing terhadap IHSG secara agregat berpotensi lebih terbatas karena tekanan jual diperkirakan lebih terkonsentrasi pada saham-saham yang mengalami perubahan komposisi indeks.

"Apalagi, implementasi perubahan indeks baru efektif pada 1 Desember 2026, sehingga belum menimbulkan kewajiban penyesuaian portofolio secara langsung pada saat pengumuman," ucapnya.

Lanjutnya, faktor ketiga adalah terdapat peluang technical rebound dan aksi bargain hunting setelah IHSG mengalami tekanan cukup dalam sebelumnya.

Namun, perlu dicermati bahwa penguatan indeks tidak serta-merta mencerminkan pulihnya kepercayaan investor asing secara menyeluruh.

Menurutnya, keputusan MSCI mengeluarkan BRPT dari MSCI Global Standard serta memindahkan BRMS ke Small Cap, tanpa penambahan saham baru pada kategori Standard, tetap menjadi catatan negatif bagi persepsi investasi terhadap pasar modal Indonesia.

Oleh karena itu, penguatan IHSG lebih mencerminkan respons jangka pendek terhadap risiko yang telah diantisipasi, bukan berarti seluruh persoalan transparansi dan investabilitas pasar modal domestik sudah terselesaikan.