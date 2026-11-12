Petani Sawit Dibebani Aturan Ketat, Wamenlu Singgung Produsen Senjata Malah Hadapi Regulasi Mudah

JawaPos.com - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno mengatakan tekanan terhadap kelapa sawit pada akhirnya ditanggung jutaan petani kecil di negara-negara berkembang. Ia menegaskan kewajiban uji tuntas atau due diligence berlaku setara bagi semua pihak, bukan hanya bagi petani.

Arif Havas berkata sawit adalah tanaman petani kecil. Estimasinya ada sekitar 7 juta petani kecil di dunia menanam sawit. Dan menurut estimasi UNCTAD, mereka memasok sekitar 40 persen minyak sawit global.

Di Indonesia, petani kecil menggarap lebih dari 40 persen areal sawit, dengan hampir 3 juta pekebun bergantung padanya. Di Malaysia ada sekitar setengah juta petani kecil, di Nigeria mereka menghasilkan lebih dari 80 persen produksi, dan di Kolombia tiga dari empat produsen berskala kecil.

“Karena itu, serangan terhadap sawit adalah serangan terhadap petani kecil negara-negara berkembang,” ujar Arif Havas dalam pembukaan forum 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026, Bali, Kamis (12/11).

Arif Havas mengatakan empat senjata yang kini menyasar sawit yaitu tarif, regulasi, keuangan, dan narasi. Di sektor keuangan, sejumlah bank besar Eropa menerapkan syarat ketat bagi nasabah sawit.

Namun, mengutip laporan koalisi organisasi masyarakat sipil, ia menyebut bank-bank yang sama menyalurkan pembiayaan miliaran dolar kepada produsen senjata. "Seorang petani sawit harus membuktikan bahwa ia tidak merusak satu pohon pun. Sementara itu, produsen rudal cukup membuktikan bahwa ia sanggup membayar utangnya," ujarnya.

Arif Havas berkata petani sawit, termasuk petani kecil, dibebani syarat pembuktian yang sangat berat. Mereka harus menunjukkan lewat data ketertelusuran, geolokasi lahan, dan dokumen legalitas bahwa kebunnya tidak berasal dari deforestasi.

Menurutnya, jika petani sawit tidak bisa membuktikannya, produknya ditolak pasar dan akses pembiayaannya ditutup. Sebaliknya, ketika bank yang sama membiayai industri senjata, syaratnya hanya kelayakan kredit, yaitu kemampuan membayar kembali pinjaman. Dampak produknya, bahkan senjata yang dirancang untuk menghancurkan, tidak dipersoalkan dalam pertimbangan pembiayaan.

Ia juga menyoroti pola pendanaan kampanye. Menurutnya, sejumlah LSM yang aktif berkampanye menentang sawit menerima dana publik Eropa sekaligus melobi regulator.

“Semuanya legal dan tercatat publik. Tapi lingkarannya jelas: regulator mendanai pengkampanye, pengkampanye melobi regulator. Dan yang membayar adalah petani di Jambi, di Malaysia, di Nigeria,” ucapnya.