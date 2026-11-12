Menko Airlangga Beberkan Strategi Pemerintah Perkuat Daya Saing Industri Sawit

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang industri kelapa sawit nasional.

Ia mengatakan Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) menjadi tempat yang dapat memperkuat kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan di industri sawit.

“Saya yakin IPOC 2026 akan menjadi platform penting untuk memperkuat kolaborasi, bertukar gagasan, dan merumuskan solusi praktis bagi masa depan industri sawit,” ujar Airlangga dalam pembukaan The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali, Kamis (12/11).

Airlangga mengungkapkan tantangan industri sawit kompleks. Meski demikian peluangnya juga besar. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antar pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ia menyebut Subsektor perkebunan menyumbang 5,15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan III-2026, dengan kelapa sawit sebagai kontributor terbesar di dalamnya. “Kelapa sawit tetap menjadi salah satu komoditas paling strategis Indonesia,” ujarnya.

Posisi strategis tersebut tecermin pada kinerja ekspor. Sepanjang Januari–Oktober 2026, nilai ekspor sawit mencapai USD 28,84 miliar. Angka ini naik 60 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan, untuk volume ekspor yang tercatat sebesar 33,8 juta ton atau mengalami pertumbuhan 6 persen secara tahunan.

Airlangga juga menyoroti keunggulan sawit dalam efisiensi lahan. Produktivitas minyak sawit mencapai sekitar 4 ton per hektare, sementara minyak nabati utama lain seperti bunga matahari, rapeseed, dan kedelai menghasilkan kurang dari 0,7 ton per hektare.

Lanjutnya, agar manfaat industri sawit dirasakan petani kecil, pemerintah terus menjalankan program peremajaan sawit rakyat (PSR), bantuan sarana dan prasarana perkebunan, serta pengembangan sumber daya manusia.

Program SDM tersebut mencakup beasiswa pendidikan, pelatihan teknis, dan peningkatan kapasitas.

“Program-program ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tanpa memperluas areal perkebunan,” ucapnya.

Upaya tersebut tecermin pada kenaikan produksi minyak sawit mentah (CPO) dari 52,76 juta ton menjadi 56,55 juta ton pada 2025. Pada 2026, total produksi minyak sawit diproyeksikan mencapai sekitar 60 juta ton, dengan konsumsi domestik sekitar 27,89 juta ton dan ekspor sekitar 35 juta ton.

Ia mengatakan Indonesia terus memperkuat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai instrumen nasional untuk memastikan produksi sawit memenuhi standar keberlanjutan. Pemerintah juga tengah mengembangkan Sistem Informasi ISPO untuk mengintegrasikan data sertifikasi perkebunan dengan informasi rantai pasok.

Menurut Airlangga, langkah ini penting bukan hanya untuk keberlanjutan dan pemenuhan persyaratan pasar, tetapi juga sebagai fondasi kuat bagi industri hilir. Salah satu contohnya adalah penerapan mandatori biodiesel B50 mulai Juli 2026.

Kebutuhan biodiesel diperkirakan naik dari 15,6 juta kiloliter pada program B40 menjadi sekitar 16,7 juta kiloliter pada B50. Program ini diperkirakan menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton setara CO2.