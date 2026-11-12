PGN dan Unilever Berkolaborasi Mendorong Ekosistem Biomethane Indonesia di COP31 UNFCCC

JawaPos.com – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan Unilever menandatangani Joint Statement dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye.

Pernyataan bersama ini mencerminkan kesamaan visi kedua perusahaan untuk memperkuat dialog dan menjajaki peluang pengembangan ekosistem biomethane di Indonesia, sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi, pengurangan emisi metana, dan dekarbonisasi industri nasional.

Biomethane yang dihasilkan dari pengolahan limbah organik memiliki potensi untuk mendukung dekarbonisasi industri, memperkuat ketahanan energi, serta berkontribusi terhadap pengurangan emisi metana nasional.

Pengembangan potensi tersebut perlu didukung oleh standar tata kelola lingkungan yang ketat serta pengurangan emisi gas rumah kaca yang terukur.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan kolaborasi yang kuat di seluruh value chain. Pemilik bahan baku, pengembang proyek, operator infrastruktur, pemerintah, asosiasi industri, dan calon pengguna, masing-masing memiliki peran penting dalam membangun ekosistem biomethane yang andal dan berkelanjutan.

Kolaborasi ini mencakup pengembangan pasokan dan infrastruktur, peningkatan ketertelusuran (traceability), penguatan kepercayaan pasar, serta penciptaan iklim yang mendukung investasi jangka panjang.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendra, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi pengembangan biomethane di Indonesia.

“Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan biomethane sebagai bagian dari transisi energi nasional. Dengan dukungan infrastruktur gas bumi yang telah terbangun, akses pasar, serta pengalaman dalam distribusi gas bumi, PGN memiliki posisi strategis untuk menghubungkan peluang pengembangan biomethane dengan kebutuhan pelanggan industri terhadap alternatif energi yang lebih rendah karbon,” ujar Mirza.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendra, saat menjadi salah satu pembicara dalam forum Conference of the Parties ke-31 (COP31) yang diselenggarakan di Türkiye (10/11/2026), membahas peran dan kontribusi PGN dalam mendukung transisi energi serta pengembangan bisnis gas bumi yang berkelanjutan. (Istimewa).

Lebih lanjut, Mirza menegaskan komitmen PGN dalam mewujudkan rantai pasok biomethane yang berkelanjutan baik secara teknis maupun kelayakan bisnisnya di Indonesia, mengakselerasi pemanfaatan solusi gas terbarukan, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan demi mendukung target dekarbonisasi nasional dan pertumbuhan berkelanjutan.

Sementara itu, Unilever meyakini bahwa sinyal pasar yang kredibel dapat meningkatkan kelayakan ekonomi proyek serta memberikan keyakinan lebih besar bagi investor dan pengembang untuk membawa proyek biomethane dari tahap konsep menuju implementasi.

Shailendra Sadera, Chief Procurement Officer Unilever, mengatakan, “Indonesia memiliki peluang nyata untuk mengubah limbah organik menjadi energi terbarukan, sekaligus menekan emisi metana dan membantu sektor industri melakukan dekarbonisasi. Namun, biomethane hanya dapat berkembang jika kita membangun ekosistem pendukungnya, mulai dari pasokan, infrastruktur, permintaan industri, dan iklim pendukung yang tepat. Jika dieksekusi dengan tepat, biomethane dapat menjadi komplementer penggunaan listrik dan efisiensi energi, sekaligus menghasilkan penurunan emisi yang terukur dan mendukung ekonomi sirkular. Kuncinya adalah membangun pasar tersebut dengan prinsip keberlanjutan yang kuat dan integritas tinggi sejak awal,"

Kedua belah pihak menyambut baik diskusi berkelanjutan dengan lembaga pemerintah, asosiasi industri, pengembang proyek, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjajaki langkah nyata dalam memperluas pengembangan biomethane, termasuk kesiapan proyek, integrasi infrastruktur, pengembangan pasar, traceability, dan regulasi yang mendukung.