Pemerintah Bakal Gelontorkan 9,85 Juta Ton Pupuk Bersubsidi di 2027

JawaPos.com - Pemerintah menyepakati alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2027 sebesar 9,85 juta ton untuk sektor pertanian dan perikanan.

Kesepakatan ini untuk memastikan ketersediaan sarana produksi bagi petani dan nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Dari total alokasi tersebut, sebanyak 9,55 juta ton diperuntukkan bagi sektor pertanian dan 295.936 ton untuk sektor perikanan.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan perikanan.

“Karena itu, pemerintah harus memastikan ketersediaannya sejak awal, sehingga petani dan nelayan dapat menjalankan kegiatan produksi dengan baik,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri di Jakarta, Rabu (11/11).

Selain menetapkan alokasi 2027, Rakortas juga menekankan percepatan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2026.

Hingga 8 November 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian telah mencapai 7,28 juta ton.

Sementara itu, kebutuhan penyaluran hingga akhir tahun diperkirakan mencapai 9,49 juta ton.

Zulhas meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memastikan sisa alokasi tersebut dapat tersalurkan tepat waktu dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Optimalisasi alokasi antara sektor pertanian dan perikanan juga perlu dilakukan dengan memperhatikan perkembangan penyerapan masing-masing sektor.

“Jangan sampai pupuk yang sudah dialokasikan justru terlambat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Kita harus memastikan penyalurannya berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tegasnya.

Kesiapan pengadaan bahan baku pupuk serta penyelesaian kewajiban pembayaran subsidi pupuk tahun anggaran sebelumnya juga menjadi perhatian dalam rakortas tersebut.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan pasokan dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi.