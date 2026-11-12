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Penulis: Djati Waluyo
Kamis, 12 November 2026 | 15.08 WIB

IHSG Hadapi Pergerakan Fluktuatif, MNC Sekuritas Ungkap Strategi untuk 4 Saham

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan bergerak fluktuatif pada perdagangan Kamis (12/11), setelah ditutup melemah sebesar 0,21 persen ke level 5,115 pada perdagangan Rabu (11/11).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG dalam kondisi terbaik sedang berada di awal wave 1, sehingga berpeluang melanjutkan penguatan menuju 5,356–5,520.

Namun investor juga perlu mencermati koreksi jangka pendek ke area 5,042-5,070. Sementara itu, waspadai worst case skenario, apabila IHSG kembali terkoreksi hingga menembus 4,824.

Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 4,925 - 4,874 sedangkan resistance di level 5,247 - 5,357.

Namun MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Kamis (12/11), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Darma Henwa Tbk (DEWA), PT Elnusa Tbk (ELSA), dan PT Petrosea Tbk (PTRO).

Keempat saham tersebut direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness.

Saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham ANTM sebelumnya terkoreksi 0,36 persen ke level 2.750, dengan volume pembelian yang masih dominan meskipun mulai mengecil.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ANTM saat ini sedang berada pada bagian dari wave B dari wave (A). Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 2.570–2.700, dengan target harga 2.870 dan 2.950 serta stop loss di bawah 2.520.

Selanjutnya, saham PT Darma Henwa Tbk (DEWA) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham DEWA sebelumnya terkoreksi ke level 234, didukung peningkatan volume pembelian. Namun, pergerakan harganya masih tertahan di bawah MA20.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi DEWA saat ini sedang berada pada bagian dari wave 4 dari wave (C). Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 226–232, dengan target harga 266 dan 290 serta stop loss di bawah 214.

Berikutnya, saham PT Elnusa Tbk (ELSA) juga direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham ELSA sebelumnya menguat 0,89 persen ke level 565, disertai munculnya volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ELSA saat ini sedang berada pada bagian dari wave (2) dari wave [C]. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 550–565, dengan target harga 595 dan 615 serta stop loss di bawah 540.

Sementara itu, saham PT Petrosea Tbk (PTRO) turut direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham PTRO sebelumnya terkoreksi 6,64 persen ke level 2.250, disertai tekanan jual.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi PTRO saat ini sedang berada pada bagian dari wave (4) dari wave [C], selama masih mampu bertahan di atas level 1.915. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 2.180–2.250, dengan target harga 2.790 dan 3.030 serta stop loss di bawah 1.915.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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