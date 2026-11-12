Wacana Pemakzulan Gibran Bikin Rupiah Hari Ini Berpotensi Melemah

Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia, Jakarta. (Dok. Jawa Pos/Salman Toyibi)

JawaPos.com - Wacana hak menyatakan pendapat DPR terkait pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan kembali melemah hari ini, Kamis (12/11)

Pelemahan itu melanjutkan nilai tukar rupiah yang sebelummya sudah ditutup melemah sebesar 87 poin menjadi Rp 18.149 per dolar AS pada perdagangan Rabu (11/11).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan, secara umum pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri negeri.

"Untuk perdagangan (12/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 18.150-Rp 18.220,” ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Kamis (12/11).

Ibrahim mengatakan, dari dalam negeri, pasar merespons negatif terhadap munculnya wacana hak menyatakan pendapat DPR terkait pemakzulan Wapres Gibran.

"Sentimen ini berpotensi menambah ketidakpastian politik di tengah kondisi ekonomi dan pasar keuangan yang masih membutuhkan stabilitas,” ujarnya.

Ibrahim mengatakan, persoalan utamanya bukan semata-mata wacana pemakzulan terhadap pemimpin negara.

Melainkan potensi meningkatnya risiko politik dan ketidakpastian arah pemerintahan ke depan.

Investor, lanjut Ibrahim, cenderung berhati-hati ketika muncul ketegangan antara lembaga negara.

Ia menjelaskan, kondisis tersebut dapat memengaruhi persepsi terhadap stabilitas kebijakan dan iklim investasi.

Jika eskalasi politik berlanjut tanpa kejelasan penyelesaian, premi risiko Indonesia berpotensi meningkat.

Dari eksternal, salah satu sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah berasal dari perkembangan inflasi Amerika Serikat.

Indeks Harga Konsumen (IHK) AS pada Oktober tercatat naik 0,4 persen secara bulanan atau month-to-month (MoM).

Angka tersebut melampaui perkiraan pasar sebesar 0,3 persen, meskipun lebih rendah dibandingkan kenaikan 0,6 persen pada September.

Sementara itu, IHK inti yang tidak memperhitungkan harga pangan dan energi meningkat 0,3 persen.

Angka tersebut sama dengan kenaikan pada September dan lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 0,2 persen.

Di sisi lain, pasar menunggu hasil evaluasi indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Kamis (12/11).

Regulator pasar modal Indonesia mengaku terus menjalin komunikasi dan melakukan pertemuan rutin dengan sejumlah penyedia indeks global.

Langkah ini penting untuk memastikan berbagai masukan terkait transparansi kepemilikan saham, keterbukaan informasi, likuiditas, dan tata kelola pasar modal Indonesia mendapat perhatian.

Ia menekankan, regulator juga perlu menunjukkan bahwa pembenahan pasar modal dilakukan secara nyata, bukan sekadar memenuhi tuntutan MSCI.