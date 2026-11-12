Pekerja Bisa Dapat Rp 900 Ribu, Berikut Cara Cek Penerima BSU 2026 Lengkap dengan Kriterianya

JawaPos.com - Para pekerja berhak menerima penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk 13,3 juta pekerja pada triwulan ke empat tahun ini.

Adapun untuk mengecek apakah terdaftar BSU 2026, pekerja bisa melakukannya dengan mengecek pada aplikasi JMO.

Besaran BSU sendiri bernilai Rp 300.000 per bulan yang akan dibayarkan selama tiga bulan sekaligus dan membuat pekerja menerima total sebesar Rp 900.000.

Cara Mengecek Penerima BSU 2026 Pengecekan status penerima BSU 2026 dapat dilakukan melalui aplikasi JMO yang bisa diunduh melalui App Store untuk pengguna iPhone atau Play Store bagi pengguna Android.

Setelah aplikasi terpasang, buka JMO dan masuk menggunakan akun yang telah terdaftar. Jika belum memiliki akun, pengguna perlu melakukan pendaftaran dengan memilih menu "Buat Akun Baru".

Setelah berhasil masuk, pilih banner "Cek Eligibilitas Bantuan Subsidi Upah" pada kolom "Informasi". Berikutnya, pengguna akan diminta mengisi formulir pemeriksaan penerima BSU 2026.

Data yang perlu disiapkan meliputi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor telepon, dan alamat email. Jika seluruh data sudah diisi, klik "Lanjutkan".

Sistem kemudian akan menampilkan informasi mengenai status penerimaan BSU. Apabila data masih dalam proses verifikasi, pengguna dapat melakukan pengecekan kembali secara berkala.

Jika muncul keterangan bahwa data rekening belum lengkap, pengguna perlu menambahkan informasi berupa nama bank, nomor rekening aktif, serta nama pemilik rekening.

Kriteria Penerima BSU Mengacu pada ketentuan penyaluran BSU 2025, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon penerima, yaitu: