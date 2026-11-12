Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Penulis: Nanda Prayoga
Kamis, 12 November 2026 | 13.46 WIB

Pekerja Bisa Dapat Rp 900 Ribu, Berikut Cara Cek Penerima BSU 2026 Lengkap dengan Kriterianya

Ilustrasi BSU 2026 (Dok. Pexels) - Image

Ilustrasi BSU 2026 (Dok. Pexels)

JawaPos.com - Para pekerja berhak menerima penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk 13,3 juta pekerja pada triwulan ke empat tahun ini. 

Adapun untuk mengecek apakah terdaftar BSU 2026, pekerja bisa melakukannya dengan mengecek pada aplikasi JMO.

Besaran BSU sendiri bernilai Rp 300.000 per bulan yang akan dibayarkan selama tiga bulan sekaligus dan membuat pekerja menerima total sebesar Rp 900.000.

Cara Mengecek Penerima BSU 2026

Pengecekan status penerima BSU 2026 dapat dilakukan melalui aplikasi JMO yang bisa diunduh melalui App Store untuk pengguna iPhone atau Play Store bagi pengguna Android.

Setelah aplikasi terpasang, buka JMO dan masuk menggunakan akun yang telah terdaftar. Jika belum memiliki akun, pengguna perlu melakukan pendaftaran dengan memilih menu "Buat Akun Baru".

Setelah berhasil masuk, pilih banner "Cek Eligibilitas Bantuan Subsidi Upah" pada kolom "Informasi". Berikutnya, pengguna akan diminta mengisi formulir pemeriksaan penerima BSU 2026.

Data yang perlu disiapkan meliputi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor telepon, dan alamat email. Jika seluruh data sudah diisi, klik "Lanjutkan".

Sistem kemudian akan menampilkan informasi mengenai status penerimaan BSU. Apabila data masih dalam proses verifikasi, pengguna dapat melakukan pengecekan kembali secara berkala.

Jika muncul keterangan bahwa data rekening belum lengkap, pengguna perlu menambahkan informasi berupa nama bank, nomor rekening aktif, serta nama pemilik rekening.

Kriteria Penerima BSU

Mengacu pada ketentuan penyaluran BSU 2025, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon penerima, yaitu:

  • Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid.
  • Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2026.
  • Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan.
  • Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
  • Tidak sedang menerima bantuan sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), saat penyaluran BSU berlangsung.
Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google

Tags

cara cek penerima bsucara mencairkan bsusyarat penerima bsu 2026BSU 2026

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Ingin Dapat BSU Rp 900.000? Berikut Daftar Persyaratan yang Harus Dipenuhi Pekerja - Image
Ekonomi

Ingin Dapat BSU Rp 900.000? Berikut Daftar Persyaratan yang Harus Dipenuhi Pekerja

Minggu, 8 November 2026 | 01.58 WIB

BSU 2026 Cair November-Desember, Cek Syarat dan Cara Penyaluran Bantuan Sebesar Rp 900 Ribu - Image
Ekonomi

BSU 2026 Cair November-Desember, Cek Syarat dan Cara Penyaluran Bantuan Sebesar Rp 900 Ribu

Jumat, 6 November 2026 | 15.27 WIB

Update Status BPNT Tahap 4 di SIKS-NG, Cek Alur Pencairan dan Syarat BSU  - Image
Ekonomi

Update Status BPNT Tahap 4 di SIKS-NG, Cek Alur Pencairan dan Syarat BSU 

Minggu, 1 November 2026 | 00.00 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore