Zulhas sebut Berbagai Bansos Pemerintah akan Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan dalam penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan KDKMP nantinya membantu pemerintah dalam pendataan hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Koperasi nantinya juga membantu menyalurkan berbagai program bantuan lainnya, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai, serta berbagai bantuan sosial dan pelayanan masyarakat,” kata Zulhas dalam acara Puncak Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11).

Zulhas menjelaskan salah satu tugas KDKMP adalah membantu pemerintah menyalurkan berbagai program bantuan beras atau pangan pemerintah yang berlangsung pada Oktober hingga Desember 2026.

Menurutnya, ketepatan sasaran menjadi perhatian penting karena masih ditemukan penyaluran bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi penerima di lapangan.

“Bantuan tersebut harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai masyarakat yang mampu justru menerima bantuan, sementara warga yang membutuhkan tidak mendapatkannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan penyaluran bantuan melalui koperasi membutuhkan biaya operasional, termasuk ongkos pengantaran bantuan kepada penerima manfaat.

Ia menambahkan biaya tersebut nantinya menjadi bagian dari mekanisme operasional yang ditanggung pengelola Kopdes Merah Putih.