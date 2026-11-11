Disetujui Pemegang Saham, Nama Danareksa akan Berubah jadi Kawasan Industri Indonesia

JawaPos.com - Para pemegang saham PT Danareksa (Persero) menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Kawasan Industri Indonesia (Persero) untuk memfokuskan usaha pada pengelolaan dan pengembangan kawasan industri.

"Perubahan nama ini menandai beralihnya fokus perseroan dari holding BUMN multisektor menjadi holding yang khusus mengelola dan mengembangkan kawasan industri," kata Corporate Secretary Agus Widjaja, dikutip Rabu (11/11).

Perseroan menyampaikan keputusan tersebut merupakan bagian dari penataan dan konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) yang diarahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia guna memperkuat pengelolaan kawasan industri secara terintegrasi.

Melalui transformasi tersebut, perseroan menyatakan akan memusatkan kegiatan usahanya pada pengembangan kawasan industri, peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan, serta penguatan ekosistem industri untuk mendukung hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja.

Menurut perseroan, langkah itu juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing kawasan industri nasional sekaligus memperluas peluang investasi melalui pengelolaan kawasan yang lebih terintegrasi.

Perubahan nama akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Menteri Hukum atas perubahan anggaran dasar perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perseroan memastikan perubahan nama tidak mengubah status badan hukumnya, sehingga seluruh hak, kewajiban, serta perjanjian yang telah berjalan dengan mitra usaha, pihak ketiga, maupun karyawan tetap berlaku.

Saat ini, perseroan memiliki tujuh kawasan industri dengan total luas mencapai 7.706 hektare yang tersebar di lima provinsi di Sumatra, Jawa, dan Sulawesi.

Berdasarkan keterangan perusahaan, ketujuh kawasan tersebut menjadi lokasi kegiatan usaha bagi lebih dari 1.200 perusahaan yang berasal dari 25 negara serta mendukung lebih dari 300.000 lapangan kerja.

Lebih lanjut, Perseroan menyatakan berkomitmen memperkuat sinergi antarkawasan, meningkatkan kemudahan berinvestasi, serta mengembangkan kawasan industri yang modern dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria pada 28 Oktober 2026 menyampaikan transformasi Danareksa menjadi operator kawasan industri terintegrasi merupakan bagian dari konsolidasi dan penyederhanaan struktur usaha BUMN.

Konsolidasi tersebut direncanakan mencakup 12 kawasan industri dalam portofolio BUMN, dengan lima kawasan lainnya dipersiapkan memasuki tahapan transaksi.

Danantara menargetkan penataan struktur usaha tersebut dapat dituntaskan pada 2026 sehingga pengembangan model bisnis baru kawasan industri dapat dimulai pada 2027.

Dari sisi investasi, Danareksa sebelumnya memperoleh komitmen investasi sekitar Rp 2,5 triliun dari investor Inggris dan Belanda dalam Indonesia Investment Forum (IIF) 2026 di London pada 5 November.

Komitmen tersebut mencakup kesepakatan pemanfaatan lahan industri di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) serta pengembangan ekosistem infrastruktur digital di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jawa Tengah.