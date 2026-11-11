Pemerintah Patok Target KUR 2027 Rp 325 Triliun, Naik Rp 30 Triliun dari Tahun Ini

JawaPos.com - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2027 sebesar Rp 325 triliun atau naik dari target pada tahun 2026 sebesar Rp 295 triliun.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah telah menetapkan sejumlah target untuk program kredit untuk rakyat sebesar Rp 394 triliun.

“Terkait dengan target KUR yang tahun ini kan Rp 295 triliun, jadi KUR-nya sendiri naik ke Rp 325 triliun,” ujar Airlangga kepada awak media, Jakarta, Rabu (11/11).

Selain KUR reguler, pemerintah juga menetapkan sejumlah target pembiayaan lainnya, yakni Kredit Usaha Pertanian (KUP) sebesar Rp 1,4 triliun, kredit investasi produksi industri padat karya Rp 600 miliar, serta pembiayaan perumahan Rp 30 triliun.

Airlangga mengatakan, untuk target pembiayaan perumahan masih berpeluang untuk ditingkatkan pada semester II 2027.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembiayaan melalui KPPS yang menyasar perempuan prasejahtera sebesar Rp 30 triliun.

Ia mengatakan, pemerintah juga menyoroti penyaluran kredit kepada kelompok nelayan agar pemanfaatan fasilitas pembiayaan tersebut dapat ditingkatkan.

“Tadi juga dibahas terkait dengan KUR untuk intellectual property, kepemilikan intellectual property, hak kekayaan intelektual, dan juga terkait dengan kredit untuk nelayan yang tentunya harapannya bisa ditingkatkan penggunaannya, dan selanjutnya tentu terkait dengan sistem,” ungkapnya.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah juga menyiapkan relaksasi kredit bagi debitur terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan tersebut dilakukan melalui restrukturisasi kredit untuk memberikan ruang pemulihan bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak bencana.

Airlangga menjelaskan, restrukturisasi kredit dapat dilakukan hingga tiga tahun dengan dukungan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain restrukturisasi, pemerintah juga memberikan keringanan suku bunga atau margin KUR bagi debitur di NTT. Suku bunga atau margin KUR ditetapkan sebesar 0 persen pada 2027 dan 3 persen pada 2028.