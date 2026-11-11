Target Ekonomi 2027 Tembus 6 Persen, Pemerintah Minta Peritel Serap Produk Lokal

JawaPos.com - Pemerintah mendorong pelaku usaha ritel memperkuat transformasi digital dan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4–5,6 persen pada 2026 dan 6 persen pada 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan penguatan rantai pasok perdagangan menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai target pertumbuhan tersebut.

Maka dari itu, ia menilai pelaku usaha ritel perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk melalui strategi omnichannel dan pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai.

"Untuk mengejar target pertumbuhan 5,4–5,6 persen di 2026 dan 6 persen di 2027, penguatan rantai pasok perdagangan mutlak diperlukan. Peritel terus harus adaptif melakukan transformasi digital, seperti strategi omnichannel dan manfaatkan pembayaran non-tunai," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (11/11).

Airlangga mengatakan, sektor ritel memiliki peran strategis dalam menghubungkan produsen dengan konsumen, memperluas akses pasar produk dalam negeri, hingga menjaga kelancaran distribusi barang kepada masyarakat.

Kinerja sektor ritel juga ditopang oleh kondisi keyakinan konsumen dan aktivitas perdagangan yang masih terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 119,9 atau masih berada di zona optimistis.

Sementara itu, Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2026 tumbuh 1,4 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi 221,3. Dari sisi produksi, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Oktober 2026 mencapai 54,0 atau menjadi level tertinggi sejak Maret 2024.

Airlangga menilai, perkembangan ketiga indikator tersebut mencerminkan kondisi konsumsi, penjualan ritel, dan produksi manufaktur yang mendukung ketersediaan produk di pasar.

Di sisi lain, digitalisasi sistem pembayaran juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Salah satunya melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Pada semester I-2026, transaksi QRIS meningkat dua kali lipat menjadi 12,55 miliar transaksi. Jumlah penggunanya telah melampaui 66 juta orang dengan hampir 45 juta pedagang (merchant), yang mayoritas merupakan pelaku UMKM.

Selain mendorong transformasi pelaku usaha, pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas konsumsi dan perdagangan tetap berjalan.

Pada triwulan IV-2026, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 300 ribu per bulan kepada 13,3 juta pekerja.

Untuk menjaga mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah menyiapkan insentif dan diskon tarif transportasi dengan anggaran Rp 883 miliar yang menyasar 6,6 juta penumpang.

Selanjutnya, pada 2027, insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) akan diperluas ke seluruh sektor bagi pekerja dengan penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) hingga Rp 10 juta per bulan.

Dari sisi pelaku usaha, pemerintah juga memperluas akses pembiayaan produktif melalui Kredit Program Pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Secara kumulatif, penyaluran Kredit Program Pemerintah sejak 2015 hingga 27 Oktober 2026 telah mencapai Rp 2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit.

Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas jangkauan pemasaran. Dengan begitu, semakin banyak produk lokal yang berpeluang masuk ke jaringan ritel modern.

Airlangga mengajak seluruh anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan pelaku usaha ritel untuk meningkatkan penyerapan produk dalam negeri serta memperluas kemitraan dengan UMKM.