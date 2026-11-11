KSSK: APBN Konsisten Lindungi Masyarakat dari Gejolak Perekonomian Dunia

JawaPos.com - Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Herman Saheruddin menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) konsisten berperan sebagai peredam gejolak ekonomi global atau shock absorber terutama dalam menjaga daya beli dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Herman APBN mengatakan menjadi instrumen penting untuk menyerap dampak tekanan eksternal agar tidak langsung membebani masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi domestik.

"APBN ini sifatnya counter cyclical. Kalau ada guncangan dari luar, APBN bertujuan menyerap guncangan tersebut agar tidak langsung dirasakan masyarakat," katanya dalam Media Briefing di Surabaya, Rabu.

Ia menjelaskan peran APBN tidak hanya melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi tetapi juga mendorong pertumbuhan melalui berbagai program pemerintah termasuk perlindungan sosial untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, pemerintah tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal agar fungsi APBN sebagai penyangga ekonomi tidak mengganggu kesehatan keuangan negara, salah satunya dengan mempertahankan defisit anggaran di bawah tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Herman mencontohkan, kemampuan APBN menyerap tekanan kenaikan harga energi global tercermin dari kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri yang tidak serta-merta mengikuti lonjakan harga minyak mentah internasional.

Menurut dia, kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah negara yang meneruskan kenaikan harga minyak dunia secara langsung ke harga bahan bakar di tingkat konsumen sehingga masyarakat harus menanggung kenaikan biaya energi.

Meski demikian, harga minyak dunia yang sebelumnya sempat melampaui 100 dolar AS per barel kini mulai melandai ke kisaran 92 dolar AS per barel.

Di tengah dinamika eksternal, kata Herman, perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III 2026 yang dinilai termasuk capaian kuat dibandingkan sejumlah negara G20 maupun negara-negara kawasan.