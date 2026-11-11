Petani Minta Pemerintah Segera Realisasikan Kesepakatan Sawit dengan Uni Eropa

JawaPos.com - Organisasi petani dan masyarakat sipil mendesak pemerintah segera merealisasikan implementasi Sustainable Palm Oil Protocol yang telah disepakati Indonesia dan Uni Eropa pada September 2025.

Protokol tersebut dinilai menjadi peluang untuk memperkuat posisi petani sawit rakyat dalam perdagangan internasional melalui kerja sama Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Selain mendorong pemerintah menyiapkan langkah implementasi, organisasi petani dan masyarakat sipil juga meminta DPR RI segera memproses ratifikasi IEU-CEPA.

Langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan kepentingan petani, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat masuk dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan tersebut.

Desakan itu muncul lantaran implementasi protokol sawit berkelanjutan di tingkat nasional dinilai belum menunjukkan perkembangan konkret.

Pasalnya, hingga saat ini, pemerintah belum memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas mengenai pembagian tanggung jawab antarkementerian, mekanisme koordinasi, dukungan pembiayaan, hingga target pelaksanaan yang terukur.

Padahal, penguatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan penerapan prinsip keberlanjutan di tingkat petani menjadi salah satu aspek penting untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global.

Terlebih, IEU-CEPA menawarkan peluang ekonomi bagi Indonesia melalui pembukaan akses pasar dengan tarif bea masuk 0 persen untuk produk yang memenuhi ketentuan perjanjian. Namun, peluang tersebut dinilai belum tentu memberikan manfaat secara merata, terutama bagi petani sawit rakyat.

Sebab, petani swadaya masih menghadapi sejumlah kendala untuk memenuhi persyaratan legalitas lahan, sertifikasi, hingga ketertelusuran rantai pasok. Tanpa dukungan pemerintah, petani dikhawatirkan semakin tertinggal dibandingkan perusahaan besar yang telah memiliki kapasitas dan sistem keberlanjutan.

Ketua Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengatakan protokol ini harus menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisi petani sawit Indonesia dalam perdagangan internasional.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada kesepakatan diplomatik, tetapi harus memastikan adanya langkah implementasi yang nyata.

“Jangan sampai IEU-CEPA hanya membuka peluang perdagangan bagi perusahaan besar, sementara petani sawit rakyat justru semakin terbebani oleh berbagai persyaratan keberlanjutan,” ujar Darto dalam keterangan yang diterima, Rabu (11/11).

Darto mengatakan, petani harus menjadi bagian dari rantai pasok yang diakui dan mendapatkan manfaat ekonomi dari perdagangan tersebut.

“Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan dukungan nyata berupa pembiayaan, pendampingan, kepastian legalitas lahan, serta penguatan kelembagaan petani dan koperasi,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya ratifikasi IEU-CEPA oleh DPR RI. Proses tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan kepentingan petani, masyarakat sipil, dan kelompok terdampak menjadi bagian dari pembahasan perjanjian perdagangan Indonesia-Uni Eropa.

Dia juga menekankan pentingnya ratifikasi IEU-CEPA oleh DPR RI. Proses tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan kepentingan petani, masyarakat sipil, dan kelompok terdampak menjadi bagian dari pembahasan perjanjian perdagangan Indonesia-Uni Eropa.

Sementara itu, Direktur Satya Bumi, Andi Muttaqien, menyoroti pentingnya memastikan bahwa protokol sawit berkelanjutan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen dan sertifikasi.

Ia mengatakan, keberhasilan kebijakan keberlanjutan harus terlihat dari perubahan praktik perkebunan di lapangan. Terutama dalam hal perlindungan hutan, pencegahan kebakaran, dan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan perkebunan sawit.

Sebab, banyaknya sertifikat yang diterbitkan belum tentu mencerminkan perbaikan tata kelola industri sawit. Pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan secara transparan dan akuntabel agar deforestasi serta kebakaran dapat dicegah.

“Yang jauh lebih penting adalah apakah praktik di lapangan benar-benar berubah, apakah deforestasi dan kebakaran dapat dicegah, serta apakah mekanisme pengawasan dan penegakan hukum berjalan secara transparan dan akuntabel,” ujar Andi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, mengatakan implementasi protokol ini tidak boleh mengabaikan realitas konflik agraria dan pelanggaran hak buruh yang masih kerap terjadi di industri perkebunan sawit.

Menurutnya, sistem sertifikasi dan tata kelola keberlanjutan mutlak membutuhkan penguatan, khususnya terkait ketersediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat terdampak, perlindungan pelapor, serta transparansi hasil audit.

“Penguatan ISPO harus menjadi agenda utama agar berfungsi sebagai instrumen perbaikan tata kelola yang substansial, bukan sekadar formalitas administratif bagi perusahaan maupun petani,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pelibatan masyarakat sipil dan pemantauan independen adalah syarat mutlak untuk memastikan setiap klaim keberlanjutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan serta menjamin adanya penyelesaian konflik di tingkat tapak.

Mendesak Roadmap dan Kerja Sama Multipihak

Masyarakat sipil juga mendesak agar Pemerintah: Pertama, segera menyusun Road Map implementasi protokol. Hal ini akan yang memuat target, pembagian peran kelembagaan, dan dukungan anggaran.

Kedua, penguatan ketertelusuran rantai pasok yang inklusif dan transparan, mulai dari petani, pengepul, koperasi, pabrik kelapa sawit, hingga eksportir.

Ketiga, penyediaan dukungan pembiayaan dan pendampingan untuk membantu petani memenuhi persyaratan legalitas, pemetaan kebun, sertifikasi ISPO, serta peningkatan produktivitas tanpa mendorong ekspansi perkebunan.

Keempat, penguatan mekanisme pengawasan independen, perlindungan hak masyarakat adat dan lokal, serta pembentukan mekanisme pengaduan (grievance mechanism) yang transparan guna menjamin percepatan penyelesaian konflik agraria dan penegakan hukum di sektor sawit.

Kelima, penguatan mekanisme pengawasan independen, perlindungan hak masyarakat adat dan lokal, serta pembentukan mekanisme pengaduan (grievance mechanism) yang transparan guna menjamin percepatan penyelesaian konflik agraria dan penegakan hukum di sektor sawit.

Keenam, pengaktifan kembali ruang dialog multipihak atau Domestic Advisory Group (DAG) yang melibatkan organisasi petani, masyarakat sipil, akademis

Organisasi petani dan masyarakat sipil menegaskan bahwa IEU-CEPA dan Sustainable Palm Oil Protocol harus menjadi instrumen untuk membangun perdagangan sawit yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.