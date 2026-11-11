Dukung Pembiayaan APBN 2026, DJP Optimistis Target Pajak Rp2.357,7 Triliun Bisa Terpenuhi

JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), optimistis bisa mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2026 sesuai yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp2.357,7 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, sejumlah kebijakan dan langkah akan ditempuh agar realisasi penerimaan pajak dapat mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.

“Kita terus berupaya mencapai target mencapai 100 persen untuk Direktorat Jenderal Pajak tahun tahun anggaran ini, yakni Rp2.357,7 triliun,” ujar Inge.

Untuk mengejar target tersebut, DJP telah melaksanakan sejumlah strategi, termasuk konsolidasi dengan seluruh unsur pimpinan guna menghitung proyeksi penerimaan pajak hingga akhir tahun.

Selain itu, pemetaan terhadap sejumlah sektor ekonomi juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergali secara optimal.

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Menurutnya, perkembangan sektor ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan akan menjadi salah satu perhatian DJP dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

"Kami terus melakukan pemetaan dari sisi penerimaan. Bagaimana perkembangan perekonomian di sektor tertentu, sektor mana yang sekarang sedang naik, mungkin itu akan menjadi lebih perhatian," ujarnya.

Meski begitu, Inge menegaskan bahwa upaya mengejar target penerimaan tidak berarti DJP akan melakukan penarikan pajak secara agresif. Pengenaan pajak tetap harus mengacu pada kewajiban masing-masing wajib pajak (WP).

Inge mengatakan, kebijakan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat.

"Yang pasti kita akan melihat bahwa pajak hanya dikenakan kepada mereka yang memang harus bayar pajak. Bukan kita cari-cari semua orang harus bayar pajak," tegasnya.

Inge juga mengingatkan pelaku usaha agar menyampaikan laporan keuangan dan perpajakan sesuai kondisi sebenarnya. Sebab, perusahaan yang benar-benar mengalami kerugian pada prinsipnya tidak memiliki kewajiban membayar pajak atas penghasilan yang tidak diperoleh.

Namun, DJP tetap akan memastikan bahwa laporan kerugian tersebut mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya, bukan sengaja direkayasa untuk menghindari kewajiban perpajakan.

"Pelaporannya yang benar dulu. Kalau memang perusahaannya rugi, tidak ada kewajiban membayar pajak di sana. Tapi pastikan bahwa memang benar-benar keadaannya merugi. Jangan dibikin laporannya aja yang rugi. Sengaja dirugikan biar nggak bayar pajak," jelasnya.

Insentif Kepada Wajib Pajak

DJP melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada Oktober 2026 juga memberikan keringanan kepada wajib pajak.

Beleid tersebut mengatur pengurangan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Inge menjelaskan, melalui kebijakan tersebut, wajib pajak diberikan kemudahan untuk terlebih dahulu membayar pokok utang pajak tanpa harus sekaligus melunasi sanksi administrasinya.

Bahkan, wajib pajak yang mengajukan pembayaran pokok pajak hingga 31 Desember 2026 berpeluang memperoleh pengurangan sanksi administrasi hingga 100 persen.

Sementara itu, besaran pengurangan sanksi akan semakin kecil apabila pengajuan dilakukan pada tahun berikutnya. Program tersebut tetap berlangsung hingga pertengahan 2027, tetapi dengan persentase pengurangan yang lebih rendah.

"Programnya berlangsung sampai dengan pertengahan tahun depan, tapi proporsi pengurangannya akan semakin kecil kalau dilakukannya nanti pada tahun depan. Misalnya untuk Januari-Maret dia hanya 50 persen. Kemudian untuk April-Juni saat terakhir itu hanya 25 persen," ujarnya.

Selain target penerimaan dan keringanan sanksi, Inge turut menanggapi polemik pemungutan pajak melalui marketplace yang belakangan menjadi perhatian publik.

Dia menjelaskan, kewajiban perpajakan bagi pedagang yang berjualan secara daring pada dasarnya tidak berbeda dengan pedagang yang menjalankan usaha secara konvensional.

Dengan demikian, kebijakan baru tersebut bukan menciptakan jenis pajak baru, melainkan mengubah mekanisme pemungutannya.

Melalui skema tersebut, marketplace bertindak sebagai pihak yang memungut pajak dari pedagang untuk kemudian menyetorkannya kepada negara. Mekanisme ini diharapkan mempermudah pedagang daring dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.