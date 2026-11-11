Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Penulis: Djati Waluyo, ARM
Rabu, 11 November 2026 | 19.33 WIB

Dukung Pembiayaan APBN 2026, DJP Optimistis Target Pajak Rp2.357,7 Triliun Bisa Terpenuhi

Ilustrasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (Istimewa) - Image

Ilustrasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (Istimewa)

JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), optimistis bisa mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2026 sesuai yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp2.357,7 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, sejumlah kebijakan dan langkah akan ditempuh agar realisasi penerimaan pajak dapat mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.

“Kita terus berupaya mencapai target mencapai 100 persen untuk Direktorat Jenderal Pajak tahun tahun anggaran ini, yakni Rp2.357,7 triliun,” ujar Inge.

Untuk mengejar target tersebut, DJP telah melaksanakan sejumlah strategi, termasuk konsolidasi dengan seluruh unsur pimpinan guna menghitung proyeksi penerimaan pajak hingga akhir tahun. 

Selain itu, pemetaan terhadap sejumlah sektor ekonomi juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergali secara optimal.

Menurutnya, perkembangan sektor ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan akan menjadi salah satu perhatian DJP dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

"Kami terus melakukan pemetaan dari sisi penerimaan. Bagaimana perkembangan perekonomian di sektor tertentu, sektor mana yang sekarang sedang naik, mungkin itu akan menjadi lebih perhatian," ujarnya.

Meski begitu, Inge menegaskan bahwa upaya mengejar target penerimaan tidak berarti DJP akan melakukan penarikan pajak secara agresif. Pengenaan pajak tetap harus mengacu pada kewajiban masing-masing wajib pajak (WP).

Inge mengatakan, kebijakan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat.

"Yang pasti kita akan melihat bahwa pajak hanya dikenakan kepada mereka yang memang harus bayar pajak. Bukan kita cari-cari semua orang harus bayar pajak," tegasnya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Daftar Lengkap 5 Pejabat Baru Kemenkeu yang Dilantik Menkeu Suahasil - Image
Ekonomi

Daftar Lengkap 5 Pejabat Baru Kemenkeu yang Dilantik Menkeu Suahasil

Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.28 WIB

Program Pemerintah Tetap Berlanjut, Kemenkeu Jaga APBN Tetap Sehat - Image
Ekonomi

Program Pemerintah Tetap Berlanjut, Kemenkeu Jaga APBN Tetap Sehat

Kamis, 15 Oktober 2026 | 01.53 WIB

Kemenkeu Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas K/L 30 Persen pada Akhir 2026  - Image
Nasional

Kemenkeu Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas K/L 30 Persen pada Akhir 2026 

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16.53 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore