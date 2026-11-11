Dukung Pembiayaan APBN 2026, DJP Optimistis Target Pajak Rp2.357,7 Triliun Bisa Terpenuhi

JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), optimistis bisa mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2026 sesuai yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp2.357,7 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, sejumlah kebijakan dan langkah akan ditempuh agar realisasi penerimaan pajak dapat mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.

“Kita terus berupaya mencapai target mencapai 100 persen untuk Direktorat Jenderal Pajak tahun tahun anggaran ini, yakni Rp2.357,7 triliun,” ujar Inge.

Untuk mengejar target tersebut, DJP telah melaksanakan sejumlah strategi, termasuk konsolidasi dengan seluruh unsur pimpinan guna menghitung proyeksi penerimaan pajak hingga akhir tahun.

Selain itu, pemetaan terhadap sejumlah sektor ekonomi juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergali secara optimal.

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Menurutnya, perkembangan sektor ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan akan menjadi salah satu perhatian DJP dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

"Kami terus melakukan pemetaan dari sisi penerimaan. Bagaimana perkembangan perekonomian di sektor tertentu, sektor mana yang sekarang sedang naik, mungkin itu akan menjadi lebih perhatian," ujarnya.

Meski begitu, Inge menegaskan bahwa upaya mengejar target penerimaan tidak berarti DJP akan melakukan penarikan pajak secara agresif. Pengenaan pajak tetap harus mengacu pada kewajiban masing-masing wajib pajak (WP).

Inge mengatakan, kebijakan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat.