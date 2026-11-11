Gelar Pertemuan IIF 2026 di London, Indonesia Raih Komitmen Investasi Rp6,3 Triliun

Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti berbicara dalam pertemuan Indonesia Investment Forum (IIF) 2026 yang digelar di London. (Istimewa)

JawaPos.com — Indonesia mendorong kemitraan dengan pelaku usaha dan investor Inggris serta Eropa untuk mengembangkan sektor industri, manufaktur, infrastruktur, dan logistik sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok regional dan global.

Ini mengemuka dalam pertemuan Indonesia Investment Forum (IIF) 2026 yang digelar di London pada 5 November 2026. Hadir dalam pertemuan iu perwakilan pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha untuk menjajaki peluang investasi dan kerja sama komersial di Indonesia.

Dalam pertemuan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menekankan bahwa tujuan investasi perlu dilihat dari manfaat ekonomi yang dihasilkan, termasuk dampaknya bagi masyarakat.

“Dari Januari hingga September, realisasi investasi langsung kita mencapai sekitar USD93 miliar, tumbuh 7,3% dan menciptakan sekitar 2,2 juta lapangan kerja bagi Indonesia. Bagi kami, ini bukan tentang memiliki asetnya. Ini tentang bagaimana aset tersebut memberikan dampak positif dan besar bagi masyarakat,” tuturnya.

Tiga kesepakatan strategis dicapai dari forum tersebut dengan total komitmen investasi sekitar USD385,1 juta berupa dua nota kesepahaman dan satu Letter of Intent (LoI). Komitmen tersebut mencerminkan minat terhadap berbagai sektor produktif di Indonesia.

Total komitmen investasi senilai USD385,1 juta atau setara dengan Rp6,3 triliun (asumsi kurs Rp16.500) tersebut secara rinci dihasilkan dari tiga proyek utama.

Pertama, rencana investasi Titanium Capital senilai USD252,1 jutadi sektor pengolahan timah. Kedua, pengembangan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) oleh Axelera senilai USD56 juta di Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang.

Investasi ketiga diberikan kepada BlackInk Co-operation Limited senilai USD77 juta untuk pengembangan fasilitas perakitan alat berat dan suku cadangnya di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP). JIEP menawarkan peluang pengembangan logistik dan kawasan multifungsi di atas lahan yang dikelola di Pulogadung, termasuk konsep pengembangan kawasan berorientasi transit yang masih dalam tahap studi kelayakan.

Selain komitmen investasi yang diumumkan dalam forum, IIF 2026 juga menjadi momentum untuk memperluas kerja sama industri antara Indonesia dan Inggris.

Desra Percaya, Duta Besar Indonesia untuk Inggris menyoroti kontribusi kawasan ekonomi khusus (KEK) terhadap kegiatan usaha dan kesempatan kerja. Ia menyebut 25 kawasan ekonomi khusus telah menarik investasi sekitar USD21 miliar, menghadirkan lebih dari 500 perusahaan, dan menciptakan 30.000 lapangan kerja. Angka tersebut menggambarkan perkembangan kawasan ekonomi khusus secara nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan sejumlah strategi fiskal 2027 mendatang dapat memperkuat iklim investasi. Mulai dari memperkuat sistem perpajakan yang adil dan andal hingga meningkatkan kualitas belanja, serta mengarahkan sumber daya pada kebutuhan yang paling prioritas. Termasuk juga mengembangkan pembiayaan yang lebih inovatif untuk menjaga ketahanan fiskal dan menarik tambahan modal pembangunan.

“Kebijakan fiskal itu tentang mengelola anggaran yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat. Tetapi pada saat yang sama, kebijakan fiskal harus tetap kredibel agar dapat menjalankan seluruh fungsinya,” ujarnya.

Destry Damayanti, Gubernur Bank Indonesia menjelaskan langkah konkret untuk membantu investor mengelola risiko nilai tukar. Pada 2026, Bank Indonesia memperluas insentif lindung nilai hingga mencakup investasi langsung asing dan pinjaman luar negeri perbankan. Pengurangan premi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) mencapai 40% untuk tenor enam bulan dan 45% untuk tenor 12 bulan, dengan fasilitas perpanjangan hingga tiga tahun.

“Ketahanan ini bukan terjadi secara kebetulan. Ini merupakan hasil dari bauran kebijakan yang konsisten dan sinergi yang erat antara Bank Indonesia dan pemerintah. Kami ingin modal internasional bisa masuk, bertahan, dan tumbuh,” paparnya.

Steven Marcelino, Managing Partner dan CEO Equatorise, memaparkan saat ini terdapat banyak proyek yang dapat memperkuat rantai pasok masih perlu dihubungkan dengan mitra yang memiliki kapasitas dan keahlian sesuai kebutuhan masing-masing proyek.

“Indonesia memiliki berbagai proyek dengan potensi komersial yang jelas. Namun, mengembangkan peluang tersebut menjadi kemitraan yang dapat dijalankan butuh keahlian dan jaringan industri terhadap kebutuhan lokal. Peran kami adalah menjembatani kebutuhan tersebut dengan mempertemukan pemilik proyek di Indonesia dengan mitra internasional yang memiliki kapasitas untuk mendorong pengembangan proyek,” ujar Steven.

Sementara itu, Naz Shah MP, Utusan Dagang Perdana Menteri Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, menekankan potensi kerja sama ekonomi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua negara. “Kita dapat mendukung pertumbuhan yang tangguh dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua negara,” ujarnya.