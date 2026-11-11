Gelar Pertemuan IIF 2026 di London, Indonesia Raih Komitmen Investasi Rp6,3 Triliun

Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti berbicara dalam pertemuan Indonesia Investment Forum (IIF) 2026 yang digelar di London. (Istimewa)

JawaPos.com — Indonesia mendorong kemitraan dengan pelaku usaha dan investor Inggris serta Eropa untuk mengembangkan sektor industri, manufaktur, infrastruktur, dan logistik sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok regional dan global.

Ini mengemuka dalam pertemuan Indonesia Investment Forum (IIF) 2026 yang digelar di London pada 5 November 2026. Hadir dalam pertemuan iu perwakilan pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha untuk menjajaki peluang investasi dan kerja sama komersial di Indonesia.

Dalam pertemuan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menekankan bahwa tujuan investasi perlu dilihat dari manfaat ekonomi yang dihasilkan, termasuk dampaknya bagi masyarakat.

“Dari Januari hingga September, realisasi investasi langsung kita mencapai sekitar USD93 miliar, tumbuh 7,3% dan menciptakan sekitar 2,2 juta lapangan kerja bagi Indonesia. Bagi kami, ini bukan tentang memiliki asetnya. Ini tentang bagaimana aset tersebut memberikan dampak positif dan besar bagi masyarakat,” tuturnya.

Tiga kesepakatan strategis dicapai dari forum tersebut dengan total komitmen investasi sekitar USD385,1 juta berupa dua nota kesepahaman dan satu Letter of Intent (LoI). Komitmen tersebut mencerminkan minat terhadap berbagai sektor produktif di Indonesia.

Total komitmen investasi senilai USD385,1 juta atau setara dengan Rp6,3 triliun (asumsi kurs Rp16.500) tersebut secara rinci dihasilkan dari tiga proyek utama.

Pertama, rencana investasi Titanium Capital senilai USD252,1 jutadi sektor pengolahan timah. Kedua, pengembangan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) oleh Axelera senilai USD56 juta di Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang.

Investasi ketiga diberikan kepada BlackInk Co-operation Limited senilai USD77 juta untuk pengembangan fasilitas perakitan alat berat dan suku cadangnya di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP). JIEP menawarkan peluang pengembangan logistik dan kawasan multifungsi di atas lahan yang dikelola di Pulogadung, termasuk konsep pengembangan kawasan berorientasi transit yang masih dalam tahap studi kelayakan.

Selain komitmen investasi yang diumumkan dalam forum, IIF 2026 juga menjadi momentum untuk memperluas kerja sama industri antara Indonesia dan Inggris.