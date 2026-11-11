BEI Keluarkan 300 Saham HSC dari Perhitungan IHSG Mulai Jumat 13 November 2026

JawaPos.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengeluarkan 300 saham yang masuk kategori high shareholding concentration (HSC) atau saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai Jumat (13/11/2026).

BEI berencana mengumumkan daftar 300 saham tersebut pada Kamis (12/11/2026), sehari sebelum pemberlakuan kebijakan.

"Tentu, kita harapkan bisa sesegera mungkin kita umumkan (daftar saham HSC). Mudah-mudahan besok 300 saham (HSC) sudah bisa kita umumkan. Dan hari Jumat sudah bisa keluar dari perhitungan IHSG," kata Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, BEI memperluas daftar saham yang masuk kategori HSC dari 83 menjadi 383 saham. Perubahan tersebut dilakukan setelah BEI menerapkan metodologi baru dalam menentukan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Jeffrey menjelaskan, metodologi baru tidak lagi menggunakan ambang batas (threshold) kapitalisasi pasar (market cap) maupun price impact ratio (PIR).

"Komite HSC telah melakukan rapat dan memutuskan bahwa untuk meningkatkan kredibilitas dan tata kelola dari proses komite, memutuskan maupun output dari Komite HSC itu perlu dijaga dan ditingkatkan kredibilitasnya," ujarnya.

Dalam metodologi sebelumnya, pemeriksaan saham untuk masuk kategori HSC dibatasi pada saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 5 triliun. Kini, seluruh saham yang tercatat di pasar modal dapat masuk dalam proses pemeriksaan tanpa batasan kapitalisasi pasar.

BEI juga tidak lagi menggunakan PIR untuk menentukan kategori HSC. Dengan demikian, penetapan kategori tersebut langsung mengacu pada tingkat konsentrasi kepemilikan saham, bukan dampaknya terhadap pergerakan harga.