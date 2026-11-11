IHSG Dibayangi Koreksi, MNC Sekuritas Rekomendasikan 4 Saham Potensial Rabu Ini

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali melemah pada perdagangan Rabu (11/11), setelah ditutup menguat sebesar 1,02 persen ke level 5,125 pada perdagangan Selasa (10/11).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG telah menyelesaikan wave (v) dari wave [v], sehingga berpeluang melanjutkan penguatan menuju 5,356–5,520.

Namun, koreksi jangka pendek ke area 5,015–5,104 perlu dicermati. Sementara itu, waspadai worst case skenario, apabila IHSG kembali terkoreksi hingga menembus 4,824. Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 4,925 - 4,874 sedangkan resistance di level 5,247 - 5,357.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Rabu (11/11). Yaitu PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS), PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA).

Keempat saham tersebut direkomendasikan dengan strategi Trading Buy dan Buy on Weakness.

Saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham BUMI sebelumnya menguat 3,45 persen ke level 120, didukung munculnya volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi BUMI saat ini sedang membentuk bagian awal dari wave (A), selama mampu bertahan di atas level 112. Investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 114–118, dengan target harga 125 dan 130 serta stop loss di bawah 112.

Selanjutnya, saham PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham EMAS sebelumnya menguat 5,83 persen ke level 5.450, disertai peningkatan volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi EMAS saat ini berada pada bagian dari wave 4 dari wave (A). Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 5.225–5.425, dengan target harga 5.775 dan 6.025 serta stop loss di bawah 5.125.

Berikutnya, saham PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham ERAA sebelumnya terkoreksi 0,41 persen ke level 484, dengan tekanan jual yang masih dominan.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ERAA saat ini berada pada bagian dari wave [ii] dari wave C. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 470–480, dengan target harga 510 dan 535 serta stop loss di bawah 460.

Sementara itu, saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) juga direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham JPFA sebelumnya terkoreksi 0,67 persen ke level 1.490, dengan tekanan jual yang masih dominan meskipun volume transaksi mulai mengecil.