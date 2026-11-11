Mega Sale Lazada 11.11 Tawarkan Diskon Sampai 95% Tahun Ini, dari Elektronik hingga Beauty

JawaPos.com – Lazada Indonesia menghadirkan berbagai penawaran dari sejumlah brand selama kampanye belanja Lazada 11.11 Diskon Terbesar Tahun Ini. Promo tersebut mencakup berbagai kategori, mulai dari elektronik, perlengkapan olahraga, kebutuhan rumah tangga, hingga produk kecantikan.

Kampanye ini berlangsung pada 10 November pukul 20.00 WIB hingga 13 November 2026. Konsumen berkesempatan mendapatkan potongan harga Crazy Brand Mega Offer hingga 95 persen serta voucher belanja hingga Rp 1,5 juta.

Selain promo utama, Lazada juga menghadirkan 21 kesempatan baru untuk mendapatkan penawaran spesial melalui inisiatif Exclusive Surprise Deals. Program tersebut menawarkan potongan harga dan penawaran khusus dari brand mitra setiap pukul 20.00 WIB selama periode 11.11. Setelah periode puncak berakhir, konsumen masih bisa menikmati promo lanjutan melalui program Extended Sale pada 14–15 November.

Commercial Director Lazada Indonesia Erika Agustine mengatakan, “Lazada memahami bahwa 11.11 merupakan salah satu momen belanja yang paling dinantikan konsumen Indonesia untuk mendapatkan produk-produk incaran dengan penawaran menarik. Karena itu, kami berkolaborasi dengan berbagai brand ternama dan tepercaya di beragam kategori, mulai dari elektronik hingga kecantikan, untuk memberikan konsumen lebih banyak deals dan promo untuk ragam luas produk autentik dan berkualitas supaya konsumen menikmati nilai lebih dari belanja di Lazada.”

Berikut 11 brand yang menawarkan promo khusus selama Lazada 11.11 melalui kanal LazMall.

1. Sanken, Diskon Peralatan Rumah Tangga hingga 60 Persen

Sanken menyediakan berbagai produk elektronik rumah tangga, seperti kipas angin, lemari es, mesin cuci, hingga sepeda listrik.

Selama kampanye 11.11, konsumen bisa mendapatkan potongan harga hingga 60 persen untuk sejumlah produk, antara lain Kompor Dua Tungku, Mesin Cuci Dua Tub dan Rice Cooker 1.8 Liter. Sanken juga akan memperkenalkan produk baru, salah satunya Air Cooler Tower yang bisa menjadi pilihan untuk melengkapi kenyamanan rumah..

2. vivo, Diskon Smartphone hingga 10 Persen

Bagi yang sedang mencari smartphone baru, vivo menawarkan berbagai pilihan smartphone Android dengan spesifikasi dan rentang harga yang beragam, seperti vivo V80 Lite 5G dengan kapasitas 10,000 mAh agar tahan lama digunakan untuk menonton video dan membuat konten media sosial.

Selain itu, ada vivo T5, smartphone dengan camera 50MP dan desain kekinian. Tersedia pula iQOOZ11 dengan chipset Snapdragon 7s Gen 4 performa tinggi yang menjadikannya smartphone patut dibeli oleh pemain e-sport.

3. SharkNinja, Diskon Peralatan Rumah hingga 15 Persen

SharkNinja menawarkan sejumlah perangkat rumah tangga, mulai dari air fryer hingga mesin pembuat es krim.

Selama 11.11, konsumen bisa memperoleh diskon hingga 15 persen dan voucher toko senilai maksimal Rp 300 ribu di official store SharkNinja.

Produk yang ditawarkan meliputi Ninja Blast Max Portable Blender, blender berukuran ringkas yang mudah dibawa bepergian, serta Shark TurboBlade Bladeless Tower Fan, kipas tanpa baling-baling dengan desain ramping.

Ada pula Ninja Crispi 4-in-1 Portable Glass Air Fryer dengan harga Rp 1,1 juta setelah subsidi Lazada. Pembelian produk tersebut juga disertai wadah kaca senilai Rp 800 ribu secara gratis selama persediaan masih tersedia.

4. DJI, Diskon Perangkat Kreatif hingga 51 Persen

DJI menghadirkan sejumlah perangkat untuk kebutuhan fotografi dan pembuatan konten, termasuk drone, kamera aksi, serta gimbal smartphone.

Selama Lazada 11.11, produk DJI mendapatkan potongan harga hingga 51 persen dan voucher tambahan hingga 50 persen. Konsumen juga bisa memanfaatkan fasilitas cicilan nol persen.

Beberapa produk yang ditawarkan antara lain DJI Flip Camera Drone untuk kebutuhan pengambilan gambar dari udara, DJI Osmo Pocket 3 dengan layar dua inci yang bisa diputar secara vertikal maupun horizontal, serta DJI Osmo 360 II yang menawarkan fitur 4-in-1 untuk mendukung aktivitas pembuatan konten.

5. Nike, Diskon Perlengkapan Olahraga hingga 50 Persen

Nike menghadirkan berbagai produk olahraga melalui official store di LazMall. Pilihannya mencakup sepatu, pakaian olahraga, hingga aksesori untuk berbagai kelompok usia.

Selama kampanye 11.11, konsumen bisa memperoleh diskon hingga 50 persen. Pembelian empat produk juga berpeluang mendapatkan potongan tambahan hingga 30 persen dan hadiah khusus.

Selain itu, tersedia voucher brand sebesar 25 persen serta voucher tambahan hingga 25 persen. Promo Flash Sale juga menawarkan potongan harga hingga 58 persen.

Sejumlah produk yang ditawarkan antara lain Nike Zoom Vomero Roam untuk pria, Nike Air Rift Florette untuk wanita, dan Nike JDI Backpack Mini untuk anak-anak.

6. Adidas, Diskon Produk Olahraga hingga 50 Persen

Adidas menyediakan berbagai perlengkapan olahraga, mulai dari sepatu lari hingga pakaian untuk aktivitas sehari-hari. Brand dengan ciri khas tiga garis tersebut juga menjadi pilihan pelari Kenya, Sabastian Sawe, saat menjuarai London Marathon 2026.

Dalam Lazada 11.11, konsumen bisa mendapatkan diskon hingga 50 persen. Ada pula voucher tambahan 15 persen untuk produk tertentu serta potongan ekstra 10 persen dengan pembelian minimal dua produk.

Beberapa pilihan produk yang tersedia di antaranya Adidas Running Ultraboost 5 untuk pria, Adidas Running Duramo SL 2 Running Shoes, serta Adidas Running & Lifestyle Ultimashow.

7. Padel Nuestro, Diskon Perlengkapan Padel hingga 40 Persen

Meningkatnya minat terhadap olahraga padel turut mendorong kebutuhan perlengkapan pendukung. Padel Nuestro menghadirkan berbagai produk olahraga tersebut melalui Lazada, mulai dari sepatu khusus padel hingga raket berbahan karbon.

Selama 11.11, konsumen bisa memperoleh diskon hingga 40 persen dan voucher senilai Rp 100 ribu untuk seluruh produk.

Salah satu produk yang ditawarkan adalah NOX AT10 Genius 18K Alum Xtrem 2026 Racket. Raket tersebut mendapat potongan harga khusus hampir 70 persen selama persediaan masih tersedia.

Produk ini menggunakan material karbon 18K dan inti karet EVA yang dirancang untuk memberikan kombinasi kekuatan dan bobot ringan.

8. Wardah, Diskon Skincare dan Makeup hingga 60 Persen

Wardah menghadirkan berbagai produk kecantikan, mulai dari kosmetik hingga perawatan kulit. Pilihannya mencakup produk makeup, sunscreen, pembersih wajah, hingga perawatan anti-aging.

Selama Lazada 11.11, konsumen bisa mendapatkan diskon hingga 60 persen. Tersedia pula hadiah pembelian atau gift with purchase (GWP) serta penawaran paket produk dengan harga khusus.

Beberapa produk yang masuk dalam penawaran antara lain Wardah UV Shield Sunscreen All Series, Wardah Renew You two-piece bundle, dan Wardah Face Wash Gentle Series triple bundle.

9. Somethinc, Diskon Produk Kecantikan hingga 35 Persen

Somethinc menawarkan berbagai produk perawatan kulit dan makeup melalui official store di LazMall. Produk yang tersedia mencakup pelembap wajah, pembersih kulit, hingga lip tint.

Dalam kampanye 11.11, konsumen bisa menikmati diskon hingga 35 persen serta sejumlah penawaran paket produk.

Beberapa produk yang ditawarkan meliputi Somethinc Low pH Gentle Jelly Cleanser dengan formula pH rendah, Somethinc Calm Down! Skinpair Moisturizer untuk membantu menjaga skin barrier, serta HOOMAN Under Control HD Blur Loose Powder yang diklaim mampu mengontrol minyak hingga 16 jam.

10. IN THE BOX, Diskon Kasur hingga 50 Persen

IN THE BOX menawarkan berbagai pilihan kasur dengan teknologi vacuum-packed. Teknologi tersebut memungkinkan kasur dikemas lebih ringkas sehingga lebih mudah dibawa dan ditempatkan di kamar.

Selama Lazada 11.11, konsumen bisa memperoleh diskon hingga 50 persen, voucher toko hingga Rp 500 ribu, serta tambahan 5 persen LazKoin.

Dua produk yang ditawarkan adalah INTHEBOX Alpha X dengan material high density foam dan INTHEBOX Plus yang menggunakan cooling fabric untuk memberikan sensasi lebih sejuk saat tidur.

11. Gramedia, Diskon Buku dan Alat Tulis hingga 40 Persen

Gramedia menyediakan berbagai pilihan buku dan perlengkapan alat tulis melalui official store di LazMall. Konsumen dapat menemukan beragam bacaan, mulai dari novel hingga buku untuk menunjang kegiatan belajar dan bekerja.

Selama 11.11, sejumlah buku pilihan mendapatkan diskon hingga 40 persen. Ada pula voucher brand tambahan 25 persen dan potongan menggunakan LazKoin hingga 20 persen.

Beberapa buku yang masuk dalam daftar penawaran antara lain Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, Laut Bercerita karya Leila S. Chudori, serta Perjalanan Mustahil Samiam dari Lisboa karya Zaky Yamani.

Selain penawaran harga, Lazada juga menyediakan layanan pendukung transaksi, mulai dari sistem pembayaran, pengiriman, hingga layanan pelanggan.

Untuk pembayaran, konsumen dapat menggunakan berbagai metode melalui kerja sama Lazada dengan perbankan dan penyedia dompet digital. Sementara itu, pilihan pengiriman mencakup layanan prioritas dan same-day delivery.