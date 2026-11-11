Mega Sale Lazada 11.11 Tawarkan Diskon Sampai 95% Tahun Ini, dari Elektronik hingga Beauty

JawaPos.com – Lazada Indonesia menghadirkan berbagai penawaran dari sejumlah brand selama kampanye belanja Lazada 11.11 Diskon Terbesar Tahun Ini. Promo tersebut mencakup berbagai kategori, mulai dari elektronik, perlengkapan olahraga, kebutuhan rumah tangga, hingga produk kecantikan.

Kampanye ini berlangsung pada 10 November pukul 20.00 WIB hingga 13 November 2026. Konsumen berkesempatan mendapatkan potongan harga Crazy Brand Mega Offer hingga 95 persen serta voucher belanja hingga Rp 1,5 juta.

Selain promo utama, Lazada juga menghadirkan 21 kesempatan baru untuk mendapatkan penawaran spesial melalui inisiatif Exclusive Surprise Deals. Program tersebut menawarkan potongan harga dan penawaran khusus dari brand mitra setiap pukul 20.00 WIB selama periode 11.11. Setelah periode puncak berakhir, konsumen masih bisa menikmati promo lanjutan melalui program Extended Sale pada 14–15 November.

Commercial Director Lazada Indonesia Erika Agustine mengatakan, “Lazada memahami bahwa 11.11 merupakan salah satu momen belanja yang paling dinantikan konsumen Indonesia untuk mendapatkan produk-produk incaran dengan penawaran menarik. Karena itu, kami berkolaborasi dengan berbagai brand ternama dan tepercaya di beragam kategori, mulai dari elektronik hingga kecantikan, untuk memberikan konsumen lebih banyak deals dan promo untuk ragam luas produk autentik dan berkualitas supaya konsumen menikmati nilai lebih dari belanja di Lazada.”

Berikut 11 brand yang menawarkan promo khusus selama Lazada 11.11 melalui kanal LazMall.

1. Sanken, Diskon Peralatan Rumah Tangga hingga 60 Persen

Sanken menyediakan berbagai produk elektronik rumah tangga, seperti kipas angin, lemari es, mesin cuci, hingga sepeda listrik.

Selama kampanye 11.11, konsumen bisa mendapatkan potongan harga hingga 60 persen untuk sejumlah produk, antara lain Kompor Dua Tungku, Mesin Cuci Dua Tub dan Rice Cooker 1.8 Liter. Sanken juga akan memperkenalkan produk baru, salah satunya Air Cooler Tower yang bisa menjadi pilihan untuk melengkapi kenyamanan rumah..

2. vivo, Diskon Smartphone hingga 10 Persen

Bagi yang sedang mencari smartphone baru, vivo menawarkan berbagai pilihan smartphone Android dengan spesifikasi dan rentang harga yang beragam, seperti vivo V80 Lite 5G dengan kapasitas 10,000 mAh agar tahan lama digunakan untuk menonton video dan membuat konten media sosial.

Selain itu, ada vivo T5, smartphone dengan camera 50MP dan desain kekinian. Tersedia pula iQOOZ11 dengan chipset Snapdragon 7s Gen 4 performa tinggi yang menjadikannya smartphone patut dibeli oleh pemain e-sport.