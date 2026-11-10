Bank Mandiri Dorong UMKM dan Ekonomi Daerah melalui Inovasi Livin’ Food bagi Masyarakat di Surabaya

JawaPos.com - Sektor kuliner menjadi salah satu bagian penting dalam menggerakkan perekonomian di Jawa Timur, dengan beragam usaha lokal yang terus berkembang dan menjadi bagian dari aktivitas masyarakat.

Potensi tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas pasar dan meningkatkan skala bisnis, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin dekat dengan kebutuhan konsumen.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan usaha tersebut, Bank Mandiri menghadirkan Livin’ Food, fitur pemesanan makanan yang terintegrasi dalam super app Livin’ by Mandiri. Melalui fitur ini, nasabah dapat mengakses beragam pilihan merchant kuliner, mulai dari pelaku UMKM hingga merek ternama, serta menyelesaikan pemesanan dan pembayaran langsung dalam satu aplikasi.

Regional CEO Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3, M. Ashidiq Iswara mengatakan, kehadiran Livin’ Food merupakan salah satu upaya Bank Mandiri dalam mendukung pertumbuhan UMKM sekaligus mendorong akselerasi ekonomi kerakyatan di berbagai daerah. Melalui pemanfaatan platform digital, pelaku usaha kuliner memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan konsumen, sementara masyarakat mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Potensi UMKM kuliner di Jawa Timur sangat besar dan memiliki peluang untuk terus berkembang. Melalui Livin’ Food, Bank Mandiri ingin menghadirkan akses pemasaran digital yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal sekaligus memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menikmati beragam pilihan kuliner,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Selasa (10/11).

Bagi pelaku usaha kuliner, Livin’ Food menjadi kanal pemasaran untuk meningkatkan visibilitas produk. Dengan potensi akses ke lebih dari 42 juta pengguna Livin’ by Mandiri, merchant memiliki kesempatan untuk memperkenalkan produknya kepada calon pelanggan dengan jangkauan yang lebih luas.

Pada tahap awal pengembangannya, Livin’ Food telah menggandeng lebih dari 2.300 merchant kuliner yang mayoritas merupakan pelaku UMKM. Jumlah mitra ini akan terus bertambah seiring perluasan kerja sama dengan UMKM kuliner di seluruh Indonesia. Langkah ini membuka kesempatan bagi lebih banyak pelaku usaha untuk menjangkau konsumen melalui kanal digital sekaligus memperkaya pilihan kuliner bagi nasabah.

Dukungan terhadap pertumbuhan merchant juga diwujudkan melalui skema biaya transaksi yang kompetitif serta akses terhadap berbagai fasilitas pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam proses pemesanan, mekanisme transaksi digital dirancang untuk meminimalkan risiko pesanan fiktif dengan dukungan sistem keamanan berlapis.

Di sisi nasabah, Livin’ Food menawarkan pengalaman pemesanan makanan yang praktis melalui Livin’ by Mandiri dengan pilihan sumber pembayaran yang fleksibel. Transaksi dapat dilakukan menggunakan rekening tabungan atau Mandiri Kartu Kredit tanpa perlu mengisi saldo dompet digital terlebih dahulu.

Nasabah juga dapat memanfaatkan Livin’ Poin untuk memperoleh potongan harga saat pembayaran. Program loyalitas ini melengkapi kemudahan bertransaksi dengan manfaat tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Pengembangan layanan digital Bank Mandiri tidak hanya diarahkan untuk memberikan kemudahan transaksi, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi seluruh pihak dalam ekosistem. Kami berharap kehadiran Livin’ Food dapat menjadi peluang bagi pelaku UMKM kuliner di wilayah Jawa Timur untuk semakin dikenal masyarakat dan mengembangkan usahanya melalui kanal digital,” tambahnya.

Kehadiran Livin’ Food semakin memperluas peran Livin’ by Mandiri sebagai super app yang mengintegrasikan kebutuhan finansial dan gaya hidup dalam satu platform. Per Oktober 2026, Livin’ by Mandiri telah memiliki 43 juta pengguna terdaftar, tumbuh 20,4 persen year-on-year (YoY). Sepanjang sepuluh bulan pertama 2026, aplikasi ini mencatat 4,22 miliar transaksi meningkat 27,8 persen yoy.

Dalam mengembangkan layanan digital, Bank Mandiri berfokus pada pengalaman nasabah (customer experience). Pendekatan ini diwujudkan dengan mengintegrasikan berbagai kebutuhan dalam satu aplikasi, mulai dari menabung, bertransaksi, memperoleh pembiayaan, berinvestasi, hingga kebutuhan gaya hidup yang terhubung dengan ekosistem Bank Mandiri.