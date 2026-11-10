LPDB Koperasi Dorong Perempuan Perkuat Ekonomi Produktif Melalui Koperasi

JawaPos.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi mendorong penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pengembangan koperasi dan perluasan akses pembiayaan produktif.

Perempuan dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi, tidak hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat di daerah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, saat menjadi salah satu pembicara dalam International Conference of Muslim Women (ICMW) 2026 di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dalam forum yang mengangkat kontribusi perempuan di era digital tersebut, Deva memaparkan peran dan fungsi LPDB Koperasi sebagai lembaga layanan umum di bawah Kementerian Koperasi yang memiliki mandat mengelola dana bergulir untuk mendukung pengembangan usaha koperasi di Indonesia.

Deva menjelaskan, keberadaan LPDB Koperasi merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat ekosistem perkoperasian nasional. Melalui fasilitas pembiayaan konvensional maupun syariah, LPDB Koperasi berupaya membantu koperasi meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat tata kelola, serta mengembangkan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi anggota.

"Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Kami ingin melihat semakin banyak perempuan yang aktif dalam gerakan koperasi, membangun koperasi yang produktif, serta memanfaatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan potensi usaha di daerah masing-masing," ujar Deva.

Ia menjelaskan, hingga September 2026, LPDB Koperasi telah menyalurkan dana bergulir sekitar Rp22,91 triliun kepada 3.930 mitra koperasi yang tersebar di 36 provinsi. Penyaluran tersebut mencakup pembiayaan konvensional dan syariah yang diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha koperasi di berbagai sektor.

Secara khusus, Deva menyoroti perkembangan pembiayaan bagi koperasi perempuan. Berdasarkan data LPDB Koperasi, sejak 2019 hingga 2026, pembiayaan yang telah disalurkan kepada 14 koperasi perempuan mencapai sekitar Rp469,65 miliar, melalui 26 fasilitas pembiayaan dan 39 kali penyaluran. Pembiayaan tersebut tercatat menjangkau sekitar 363.180 anggota perempuan.

Menurut Deva, capaian tersebut menunjukkan bahwa koperasi perempuan memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat.