IHSG Menguat 51 Poin di Tengah Gonjang-Ganjing Politik Nasional 

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat sebesar 51,96 poin atau 1,02 persen ke level 5.125,77 pada perdagangan Selasa (10/11), di tengah gonjang-ganjing perpolitikan nasional.
Bursa saham Indonesia bergerak hijau sepanjang hari ini. Adapun pada awal perdagangan, IHSG menyentuh level 5.155,54 atau meningkat 81,77 poin atau 1,61 persen pada pukul 09:39 WIB.
Adapun, total volume perdagangan hari ini mencapai 190,85 juta lot dengan nilai transaksi sekitar Rp7,86 triliun.
Melansir Ipot, perindustrian dan bahan baku menjadi dua sektor yang meningkat cukup besar yaitu sebesar 2,68 persen dan 2,41 persen. Sedangkan tiga sektor yang mengalami tekanan adalah infrastruktur sebesar minus 0,06 persen, kesehatan sebesar minus 0,16 persen, dan teknologi sebesar minus 0,20 persen.
Sementara itu, jika dilihat dari emitennya, saham PT Astra International Tbk (ASII), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), dan beberapa saham penggerak indeks di perdagangan hari ini yaitu PT Astra International Tbk. (ASII), PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS), dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) yang menjadi emiten yang mendorong pergerakan IHSG.
Adapun, ASII ditutup positif 200 poin atau 3,88 persen ke level 5.350, AMMN positif 140 poin atau 3,90 persen ke level 3.730, EMAS positif 300 poin atau 5,83 persen ke level 5.450, dan MDKA positif 60 poin atau 3,00 persen ke level 2.060.
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