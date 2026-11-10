BULOG Beri Penghargaan Pahlawan Pangan kepada Mantan Dirut, Perkuat Swasembada Pangan Berkelanjutan

JawaPos.com – Semangat perjuangan para pahlawan bangsa kembali menggema di lingkungan Perum BULOG. Memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026 yang mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, Perum BULOG menggelar upacara bendera yang dilanjutkan dengan kegiatan Silaturahmi dan Sarasehan di Kompleks Pergudangan Sunter, Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Selasa (10/11).

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama beserta jajaran Direksi, karyawan dan karyawati Perum BULOG Kantor Pusat serta Kanwil DKI Jakarta dan Banten. Nuansa kebangsaan semakin terasa melalui penggunaan pakaian adat dari berbagai daerah Nusantara, mencerminkan keberagaman dan persatuan dalam melanjutkan pengabdian menjaga ketahanan pangan Indonesia.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini menjadi momentum istimewa dengan kehadiran dua mantan Direktur Utama Perum BULOG, Mustafa Abubakar dan Sutarto Alimoeso, bersama para mantan Direksi, pensiunan BULOG, serta mitra strategis dari berbagai unsur.

Mengangkat semangat Merawat Warisan, Melanjutkan Pengabdian untuk Swasembada Pangan, kegiatan silaturahmi dan sarasehan tersebut menjadi ruang pertemuan lintas generasi untuk mengenang perjalanan panjang BULOG sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tantangan pangan nasional.

Sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan kontribusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional, Direktur Utama Perum BULOG secara langsung menganugerahkan Penghargaan Pahlawan Pangan kepada dua mantan Direktur Utama Perum BULOG, Mustafa Abubakar dan Sutarto Alimoeso, serta Slamet Ginting dari unsur eksternal.

Penghargaan juga diberikan kepada sejumlah tokoh dan mitra strategis dari unsur TNI, Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, petani, peternak, penyuluh pertanian lapangan, pengemudi, hingga pekerja pergudangan. Penganugerahan ini menjadi simbol apresiasi terhadap seluruh pihak yang telah mendedikasikan tenaga dan pemikirannya bagi keberlangsungan pangan nasional.

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum untuk menghormati jasa para pendahulu sekaligus mewariskan semangat perjuangan kepada generasi penerus BULOG.

“Hari ini kita tidak hanya mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, tetapi juga memberikan penghormatan kepada para Pahlawan Pangan yang telah meletakkan fondasi kuat bagi perjalanan Perum BULOG. Apa yang kita capai hari ini merupakan kelanjutan dari perjuangan dan pengabdian para pendahulu. Penghargaan ini menjadi bentuk rasa hormat dan terima kasih kami sekaligus pengingat bahwa menjaga pangan rakyat merupakan amanah besar yang harus terus dilanjutkan dari generasi ke generasi,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Lebih lanjut, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa semangat pengabdian tersebut harus diwujudkan melalui penguatan cadangan pangan nasional dan peningkatan kinerja BULOG. Hingga 9 November 2026, realisasi pengadaan setara beras BULOG telah mencapai 4.304.539 ton atau 107,61 persen dari target 4 juta ton, dengan stok beras tercatat sebesar 4.590.951 ton.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran BULOG bersama petani dan pemangku kepentingan pangan. Kita harus memastikan stok nasional tetap kuat, penyerapan hasil panen petani terus berjalan, serta stabilitas pasokan dan harga pangan terjaga di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika global. BULOG harus semakin tangguh dan profesional dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan sesuai program utama Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” tegasnya.

Sementara itu, Sutarto Alimoeso, mantan Direktur Utama Perum BULOG sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), mengapresiasi langkah BULOG dalam memperkuat cadangan beras nasional. Menurutnya, kinerja BULOG saat ini on the track terutama dalam meningkatkan penyerapan produksi dalam negeri.

“Saya melihat BULOG saat ini sudah berada pada jalur yang tepat. BULOG harus memiliki cadangan beras yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan, mulai dari potensi El Niño yang dapat memengaruhi produksi pertanian hingga ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok pangan. Dengan stok yang kuat, pemerintah memiliki instrumen yang lebih efektif untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional,” ungkap Sutarto Alimoeso.

Sutarto Alimoeso juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan cadangan pangan, keberlanjutan penyerapan gabah dan beras petani, serta pengembangan industri perberasan nasional.

“Stok yang kuat harus terus dijaga melalui penyerapan produksi dalam negeri secara optimal. BULOG juga harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen. Dengan pengelolaan yang tepat serta sinergi bersama pelaku usaha penggilingan padi dan seluruh pemangku kepentingan, saya optimistis BULOG mampu menjadi penopang utama ketahanan pangan sekaligus mendorong swasembada pangan berkelanjutan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Mustafa Abubakar, mantan Direktur Utama Perum BULOG, menegaskan pentingnya peran BULOG sebagai orkestrator dalam stabilisasi beras nasional yang mampu menyelaraskan kepentingan seluruh pelaku dalam ekosistem perberasan.

“BULOG harus hadir sebagai orkestrator dalam stabilisasi beras nasional. Artinya, BULOG tidak hanya menjalankan fungsi penyerapan dan penyimpanan cadangan beras, tetapi juga mampu menyinergikan seluruh mata rantai pangan, mulai dari petani, penggilingan, distribusi, hingga konsumen. Ketika petani membutuhkan kepastian harga, BULOG harus hadir. Begitu pula ketika masyarakat membutuhkan beras dengan harga terjangkau. Di situlah letak peran strategis BULOG dalam menjaga keseimbangan pangan nasional,” ujar Mustafa Abubakar.

Mustafa Abubakar turut menyampaikan apresiasi atas penganugerahan Penghargaan Pahlawan Pangan sebagai bentuk penghormatan terhadap pengabdian para pendahulu.

“Penghargaan ini memiliki makna mendalam bagi kami. BULOG merupakan lembaga yang dibangun melalui pengabdian panjang lintas generasi, dan kami bangga melihat semangat perjuangan itu terus hidup hingga hari ini. Saya berharap BULOG terus memperkuat perannya sebagai orkestrator stabilisasi beras, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan Indonesia,” tuturnya.

Sebagai wujud komitmen bersama dalam melanjutkan perjuangan para pendahulu, rangkaian sarasehan dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar dalam Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan. Ikrar tersebut menegaskan tiga komitmen utama, yakni menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan nasional; memprioritaskan kemandirian pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; serta memperkuat sinergi, gotong royong, dan integritas seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani hingga masyarakat.

Pembacaan ikrar ini menjadi penegasan tekad bersama untuk mendukung penuh program utama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui penandatanganan bersama dukungan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan oleh para pihak yang hadir, sebagai simbol kesatuan langkah dan tanggung jawab bersama dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Usai penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan sarana pengolahan beras/ Rice to Rice (RTR) dan fasilitas pergudangan Perum BULOG di Kompleks Pergudangan Sunter.

Peninjauan ini memperlihatkan kesiapan infrastruktur dan pengelolaan cadangan pangan BULOG, sekaligus menunjukkan kesinambungan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun para pendahulu dan terus dikembangkan untuk mendukung stabilitas pasokan beras nasional.

Melalui peringatan Hari Pahlawan, penganugerahan Penghargaan Pahlawan Pangan, pembacaan ikrar, penandatanganan komitmen bersama, hingga peninjauan fasilitas operasional, Perum BULOG menegaskan dukungan penuh terhadap swasembada pangan berkelanjutan sebagai salah satu program utama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.