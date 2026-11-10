Indonesia Jajaki Investasi Infrastruktur Transportasi dengan Perusahaan Austria

JawaPos.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuka peluang investasi dan kemitraan dengan perusahaan Austria. Langkah ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.

Kerja sama tersebut diharapkan mencakup pemanfaatan teknologi, inovasi, hingga transfer pengetahuan.

Upaya itu dijajaki melalui Forum Bisnis Investasi Infrastruktur Transportasi Indonesia-Austria yang digelar di Jakarta, Senin (9/11).

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, mengatakan pembangunan infrastruktur nasional membutuhkan dukungan pembiayaan dan partisipasi sektor swasta.

Pasalnya, ia menyebutkan bahwa kebutuhan investasi tidak dapat sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah.

Menurut Dida, partisipasi sektor swasta, dukungan lembaga pembiayaan, serta kemitraan strategis menjadi elemen penting untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia.

"Kami melihat peluang yang besar bagi perusahaan Austria untuk berpartisipasi, khususnya melalui kontribusi keahlian, teknologi, inovasi, serta transfer pengetahuan dalam pengembangan infrastruktur transportasi nasional,” ujar Dida dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (10/11).

Dida mengatakan, infrastruktur transportasi menjadi sektor strategis untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

Pengembangan infrastruktur juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.

Dalam hal ini, Proyek Strategis Nasional (PSN) berperan mempercepat penyediaan infrastruktur, memperkuat konektivitas antardaerah, serta mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam forum tersebut, Kemenko Perekonomian turut memperkenalkan peran Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Komite tersebut berfungsi sebagai unit koordinasi pengambilan keputusan sekaligus penghubung dalam penyelesaian berbagai hambatan (debottlenecking) proyek strategis nasional.

Peran KPPIP mencakup penyusunan strategi dan kebijakan percepatan, pemantauan dan pengendalian proyek, fasilitasi penyiapan proyek, penyelesaian masalah, hingga tata kelola dan evaluasi PSN.

Sementara itu, Duta Besar Austria untuk Indonesia Alexander Rieger mengapresiasi kesempatan bagi perusahaan Austria untuk memahami lebih jauh perkembangan dan peluang investasi infrastruktur transportasi di Indonesia.

“Kami berharap forum bisnis ini dapat memberikan gambaran umum kepada perusahaan-perusahaan Austria mengenai sektor infrastruktur transportasi kereta api, jalan, dan udara di Indonesia, serta prioritas pembangunan infrastruktur Indonesia, dan dapat mengidentifikasi potensi kemitraan bisnis, peluang transfer teknologi, serta bidang-bidang yang dapat dikembangkan untuk kerja sama di masa mendatang sehingga kami dapat memperoleh pemahaman mengenai proses pengadaan serta kerangka investasi di Indonesia,” ujar Alexander.

Melalui forum tersebut, perusahaan Austria diharapkan memperoleh pemahaman mengenai arah kebijakan pembangunan infrastruktur, prioritas proyek, serta mekanisme pengadaan dan investasi di Indonesia.

Adapun penjajakan kerja sama diarahkan pada sejumlah sektor, mulai dari infrastruktur perkeretaapian, jalan, hingga transportasi udara.