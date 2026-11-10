Punya Risiko Kerja Tinggi, HDCI Beri 5.000 Ojol Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan selama 3 Tahun

Ilustrasi driver ojek online. (Dokumentasi JawaPos.com)

JawaPos.com - Sebanyak 5.000 pengemudi ojek online (ojol) mendapat bantuan BPJS Ketenagakerjaan selama 3 tahun ke depan. Bantuan ini diharapkan memberikan perlindungan lebih karena risiko keselamatan ojol selama bekerja di jalan raya.

Pemberian bantuan dilakukan pada kegiatan Merdeka Ride & Euforia Rally 2026 yang digelar oleh Harley Davidson Club Indonesia (HDCI). Bantuan ini diharapkan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami menyadari bahwa kerja sebagai ojol itu banyak resikonya karena banyak waktu dihabiskan di jalan. Jadi Ketum datang dan dengan inisiatif ini dan kami sambut dengan sangat baik. Semua dana dari Ketum pribadi, dan kita sudah komitmen agar bantuan ini berjalan selama tiga tahun agar para penerima bisa benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Sekjen HDCI Husdi Karyono, Selasa (10/11).

Husdi menjelaskan, bantuan seperti ini merupakan program baru dalam kepemimpinan Ahmad Sahroni sebagai Ketua Umum HDCI. Ditargektkan program serupa bisa dilakukan juga oleh masing-masing pengcab dan pengda yang ada di daerah.

Menurutnya, HDCI sebagai klub motor yang memiliki total 88 Pengcab dan Pengda di seluruh Indonesia berkomitmen untuk terus mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Ini juga merupakan amanah ketum di mana HDCI harus bisa memberikan manfaat pada masyarakat seluas-luasnya. Salah satu caranya adalah kami mengimbau pada Pengcab dan Pengda di daerah untuk lebih banyak menyalurkan bantuan serupa,” imbuhnya.

Sementara itu, pengemudi ojol asal Surabaya, Rully mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Dia merasa bantuan ini bisa memberikan manfaat besar bagi para ojol.