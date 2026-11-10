IHSG Berpotensi Terkoreksi Kembali, Cek Rekomendasi Saham ADMR hingga RAJA

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan kembali melemah pada perdagangan Selasa (10/11), setelah ditutup menguat sebesar 0,46 persen ke level 5,073 pada perdagangan Senin (9/11).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG masih berada pada bagian dari wave (v) dari wave [v], dengan potensi koreksi jangka pendek menuju 4,995-5,037.

Namun, yang perlu diwaspadai adalah risiko koreksi yang lebih 4,763-4,807 apabila IHSG menyentuh 4,824.

Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 4,847-4,763 sedangkan resistance di level 5,143-5,247.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Selasa (10/11).

Masing-masing PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB), dan PT Rukun Raharja Tbk (RAJA).

Keempat saham tersebut direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness dan Trading Buy.

Saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) hari ini direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness.

Saham ADMR sebelumnya menguat 0,76 persen ke level 1.320, dengan volume pembelian yang masih dominan meskipun mulai mengecil.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ADMR saat ini berada pada bagian dari wave c dari wave (b).

Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 1.265–1.310, dengan target harga 1.385 dan 1.435 serta stop loss di bawah 1.240.

Selanjutnya, saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy.

Saham MEDC sebelumnya terkoreksi 1,67 persen ke level 1.180, dengan tekanan jual yang masih dominan.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi MEDC saat ini berada pada awal wave [iv] dari wave C, selama masih mampu bertahan di atas level 1.155.

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Investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 1.165–1.175, dengan target harga 1.220 dan 1.260 serta stop loss di bawah 1.155.

Berikutnya, saham PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) juga direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness.

Saham PSAB sebelumnya menguat 0,47 persen ke level 424, disertai tekanan jual dan pergerakan harga yang masih tertahan di bawah MA20.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi PSAB saat ini berada pada bagian dari wave 4 dari wave (C).

Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 402–416, dengan target harga 444 dan 464 serta stop loss di bawah 394.

Sementara itu, saham PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham RAJA sebelumnya terkoreksi 3,57 persen ke level 378, disertai tekanan jual.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi RAJA saat ini berada pada bagian dari wave [v] dari wave C.