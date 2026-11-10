The Fed Berpeluang Naikkan Suku Bunga, Bikin Rupiah Diprediksi Melemah

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Selasa (10/11), setelah ditutup menguat 4 poin menjadi Rp 18.085 per dolar AS pada perdagangan Senin (9/11).

Peluang yang kuat dari bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) untuk menaikkan suku bunga akhir tahun ini dinilai berpengaruh pada pelemahan rupiah.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan secara keseluruhan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri.

"Untuk perdagangan (10/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.080 - Rp 18.130,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Selasa (10/11).

Ibrahim mengatakan, salah satu sentimen eksternal yang memengaruhi pergerakan rupiah berasal dari kondisi pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS).

Ekonomi AS mencatatkan penambahan 165.000 lapangan kerja pada Oktober, lebih dari dua kali lipat dari perkiraan sebesar 65.000.

Sementara itu, angka penambahan lapangan kerja pada September direvisi naik menjadi 60.000 dari sebelumnya 29.000. Tingkat pengangguran juga turun menjadi 4,1 persen dari 4,2 persen.

Menurut Ibrahim, penyerapan tenaga kerja yang lebih kuat menunjukkan pasar tenaga kerja AS masih tangguh.

Kondisi tersebut memberikan ruang lebih luas bagi The Fed, untuk melanjutkan upaya pengendalian inflasi.

"Hal ini memperkuat argumen bagi kenaikan suku bunga di bulan Desember," ujarnya.

Ibrahim mengatakan, dari dalam negeri, peningkatan cadangan devisa Indonesia pada Oktober yang mencapai level tertinggi dalam tujuh bulan terakhir menjadi sentimen positif bagi pasar keuangan.

Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menyediakan valuta asing, khususnya dolar AS, masih cukup kuat.

Cadangan devisa juga berperan mendukung kebutuhan pembayaran impor, kewajiban utang luar negeri, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Meski demikian, Ibrahim menilai kenaikan cadangan devisa tidak serta-merta membuat rupiah menguat.

Investor masih mencermati sejumlah indikator lain, seperti arus modal asing, kondisi fiskal, neraca perdagangan, suku bunga, hingga arah pergerakan dolar AS.

"Jadi, cadangan devisa yang meningkat merupakan bantalan penting bagi stabilitas rupiah, tetapi bukan satu-satunya penentu arah nilai tukar," ungkapnya.

Selain faktor ekonomi, ketegangan politik di dalam negeri juga dinilai dapat membebani sentimen pasar.

Skandal dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian menambah ketidakpastian politik, dan memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Rencana aksi unjuk rasa oleh kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya pada pekan ini juga berpotensi meningkatkan persepsi risiko politik.